Nach schwerem Lkw-Unfall in Wien: Bub (14) im Spital verstorben

Am Dienstagnachmittag, dem 13. Oktober 2026, ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse in Wien-Liesing ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 14-Jähriger war dort mit seinem E-Scooter unterwegs, als es zu einem Unfall mit einem Lastwagen kam. Der Jugendliche wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle wiederbelebt werden musste. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung. Anschließend wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen konnte sein Leben dort nicht mehr gerettet werden. Wie die Polizei am Mittwoch, dem 14. Oktober, auch gegenüber 5 Minuten bestätigte, ist der 14-Jährige verstorben.

Unfallhergang unklar

Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Besonders die Beteiligung der Lastwagen muss noch geklärt werden. Laut Polizei befanden sich zwei Lkws im Bereich der Unfallstelle. Welches der beiden Fahrzeuge tatsächlich in den Unfall verwickelt war, konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Bereits am Dienstag hatte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber 5 Minuten erklärt, dass die Polizei noch mit den Untersuchungen vor Ort beschäftigt sei.