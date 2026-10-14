Einmal um die Erde reicht nicht: Wiens unglaubliche Paketmenge

In Wien wurden 2025 so viele Pakete bewegt wie noch nie. Aneinandergereiht würden sie eineinhalb Mal um die Erde reichen. Und die Zahl der Sendungen könnte in den kommenden Jahren noch deutlich steigen.

Pakete gehören für viele Wiener längst zum Alltag. Doch wie viele Sendungen tatsächlich durch die Stadt transportiert werden, zeigt eine beeindruckende Zahl: Rund 150 Millionen Pakete wurden im Jahr 2025 in Wien bewegt. Würde man sie mit einer durchschnittlichen Größe von 40 mal 40 Zentimetern nebeneinanderlegen, ergäbe das eine Strecke von rund 59.600 Kilometern. Das entspricht etwa eineinhalb Erdumrundungen. Pro Werktag wurden in der Bundeshauptstadt rund 596.000 Pakete zugestellt. Damit hat das Paketaufkommen einen neuen Höchstwert erreicht und ist rund 2,7-mal so hoch wie noch 2014.

130 Pakete pro Haushalt

Auch bei den Wiener Haushalten macht sich die steigende Paketmenge bemerkbar. Durchschnittlich wurden im Vorjahr rund 130 Pakete pro Haushalt zugestellt. Das sind knapp elf Sendungen im Monat. Auffällig ist dabei, dass immer mehr Pakete an Privatpersonen gehen. Während ihr Anteil 2014 noch bei 53 Prozent lag, waren es 2025 bereits 85 Prozent. „Die Zahlen zeigen klar: Die KEP-Branche ist längst weit mehr als ein Begleiter des Onlinehandels. Sie ist ein wesentlicher Teil der Versorgungsinfrastruktur unserer Stadt, und zwar für Haushalte ebenso wie für Handel, Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe“, erklärt Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien.

©WK Wien / Florian Wieser Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, fordert bessere Rahmenbedingungen für die steigenden Paketmengen.

Noch mehr Pakete bis 2040

Ein Ende des Wachstums ist vorerst nicht in Sicht. Laut dem aktuellen KEP-Branchenreport 2026 könnten bis zum Jahr 2040 jährlich zwischen rund 220 und knapp 300 Millionen Pakete in Wien bewegt werden. Damit steigen auch die Anforderungen an die Zustellung. Die Branche fordert deshalb ausreichend Lade- und Haltezonen, geeignete Standorte sowie einen raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge. Auch Paketboxen und Paketshops sollen weiter ausgebaut werden. Dadurch könnten Zustellungen gebündelt, erfolglose Zustellversuche reduziert und der Verkehr entlastet werden.

Besonders viele Pakete in den Innenbezirken

Wie unterschiedlich sich die Sendungen über Wien verteilen, zeigt ein Blick auf die Innenbezirke. Dort werden 29 Prozent aller Pakete auf nur elf Prozent der Wiener Stadtfläche zugestellt. Pro Quadratkilometer und Werktag sind das rund 3.770 Sendungen. Gerade in diesen dicht bebauten Gebieten wird die Zustellung damit zu einer besonderen Herausforderung. Die Branche sieht deshalb vor allem bei der sogenannten letzten Meile, also dem letzten Abschnitt bis zum Empfänger, Handlungsbedarf.

Wachstum könnte sinken

Ganz ohne Auswirkungen dürften neue Regelungen auf die Paketmengen allerdings nicht bleiben. Die Paketabgabe und der Wegfall der EU-Zoll-Freigrenze für Sendungen aus Nicht-EU-Ländern könnten laut Bericht zu einer gewissen Kaufzurückhaltung führen. Dadurch wird eine leichte Abschwächung des Wachstums erwartet. Einen deutlichen Rückgang der Paketmengen oder gar ein Ende des Wachstums sieht der Bericht jedoch nicht voraus. Stattdessen könnten Handelsplattformen ihre Abläufe anpassen und künftig beispielsweise mehr Waren in Europa lagern.