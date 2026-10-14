Opernklassiker kehrt nach Wien zurück

Ein Seemann, der seit Jahren über die Meere irrt, und eine Frau, die ihn retten will: Ab 17. Oktober ist Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ im MusikTheater an der Wien zu sehen.

Nur alle sieben Jahre darf er an Land gehen: Der als „fliegender Holländer“ bekannte Seemann ist mit einem düsteren Fluch belegt. Findet er keine Frau, die ihm für immer treu bleibt, muss er weiter durch die Weltmeere irren. Senta, die Tochter des Kapitäns Daland, kennt sein Schicksal und glaubt, ihn durch ihre Liebe erlösen zu können. Doch ob ihre Vorstellung vom Holländer auch der Wirklichkeit standhält, bleibt die entscheidende Frage. Ab Samstag, dem 17. Oktober 2026, ist die Geschichte im MusikTheater an der Wien zu erleben.

Senta im Mittelpunkt

In der neuen Inszenierung rückt Regisseur Philipp Stölzl vor allem die Figur der Senta in den Mittelpunkt. Anhand ihrer Geschichte hinterfragt er das Frauenbild des 19. Jahrhunderts. Damit erhält die romantische Oper, die Richard Wagner bereits 1841 in Paris komponierte, einen besonderen Blickwinkel. Zwei Jahre später, 1843, wurde das Werk in Dresden erstmals aufgeführt. 1901 wurde es schließlich in den Kanon der „Bayreuth-würdigen“ Werke aufgenommen.

Bekannte Opernstimmen

Auch musikalisch bringt die Produktion mehrere erfahrene Künstler auf die Wiener Bühne. Neben den Wagner-Interpreten Jordan Shanahan und Wilhelm Schwinghammer ist die kanadische Sopranistin Ambur Braid zu erleben, die damit ihr Debüt in Wien gibt. Die Wiener Symphoniker spielen unter der musikalischen Leitung von Robert Jindra. Für den Chorgesang sorgt der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner.

Sechs Aufführungen in Wien

Die Premiere findet am Samstag, dem 17. Oktober 2026, um 19 Uhr statt. Danach ist „Der fliegende Holländer“ noch am 20., 22., 25., 28. und 30. Oktober zu sehen. Alle Vorstellungen beginnen jeweils um 19 Uhr im MusikTheater an der Wien in der Linken Wienzeile 6 im 6. Wiener Gemeindebezirk. Karten sind an den Tageskassen der Vereinigten Bühnen Wien, über die Webseite des Theaters sowie über Wien Ticket erhältlich. Auch telefonisch können Tickets unter 01/588 85 bestellt werden.