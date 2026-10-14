Wien-Döbling: Mann soll Ex-Freund seiner Partnerin niedergestochen haben

In Wien-Döbling kam es am Dienstagabend zu einem Messerangriff. Ein 36-Jähriger soll den Ex-Freund seiner Lebensgefährtin auf offener Straße attackiert haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Am Dienstagabend, dem 13. Oktober 2026, kam es gegen 23 Uhr an der Nußdorfer Lände im 19. Wiener Gemeindebezirk zu einem Messerangriff. Ein 36-jähriger Österreicher steht im Verdacht, den 39-jährigen Ex-Freund seiner Lebensgefährtin (35) im Zuge eines Streits mit einem Messer attackiert zu haben. Dabei soll er dem Mann mehrere Stichverletzungen im Rücken- und Beinbereich zugefügt haben. Zuvor hatte der 39-Jährige gemeinsam mit der Frau ein Wohnhaus in Döbling verlassen, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt.

Verdächtiger kehrte zurück

Nach dem Angriff flüchtete der 36-Jährige zunächst vom Tatort. Wenig später kehrte er allerdings wieder zurück. Dort wurde er von Polizisten der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz festgenommen. Der 39-Jährige erlitt bei dem Messerangriff schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Mannes. Anschließend wurde er in den Schockraum eines Spitals gebracht.

Messer sichergestellt

Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte von der Polizei sichergestellt werden. Das Messer wurde in einem Gebüsch unweit des Tatortes gefunden. Der 36-jährige Tatverdächtige wird derzeit von Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, vernommen.