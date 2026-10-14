Wien: 16-Jähriger bei Cannabisverkauf am Keplerplatz erwischt

Am Wiener Keplerplatz wurde ein 16-Jähriger beim Verkauf von Cannabis auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest und stellte mehrere Säckchen mit Drogen sicher.

Am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, kam es am Keplerplatz in Wien-Favoriten zu einer Festnahme. Gegen 13.15 Uhr beobachteten Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse einen 16-jährigen syrischen Staatsangehörigen beim Verkauf von Cannabis. Der Jugendliche wurde dabei auf frischer Tat ertappt und von den Beamten festgenommen. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien mit.

15 Säckchen gefunden

Nach der Festnahme durchsuchten die Polizisten den Jugendlichen. Dabei stellten sie insgesamt 15 Säckchen mit Cannabiskraut sicher. Außerdem fanden die Beamten Bargeld in Höhe von 135 Euro, das ebenfalls sichergestellt wurde. Auch für den Käufer blieb der Vorfall nicht ohne Folgen. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 30-jährigen sudanesischen Staatsangehörigen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen sprach die Polizei zudem ein Betretungsverbot für die Schutzzone Keplerplatz aus.

Ermittlungen laufen

Mit der Festnahme ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden von der Polizei nicht bekannt gegeben.