Werkstattbesitzer sieht Einbruch live – Polizei erwischt ihn mit Wandtresor in den Händen

Ein Werkstattbesitzer beobachtete am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf über seine Überwachungskameras einen Einbruch. Als die Polizei eintraf, hielt ein Mann gerade einen Wandtresor in den Händen.

Der Werkstattbesitzer beobachtete den Einbruch über seine Überwachungskameras und alarmierte die Polizei. Diese erwischte einen Mann mit einem Wandtresor in den Händen.

Der Werkstattbesitzer beobachtete den Einbruch über seine Überwachungskameras und alarmierte die Polizei. Diese erwischte einen Mann mit einem Wandtresor in den Händen.

Am Dienstagabend, dem 13. Oktober 2026, kam es gegen 22.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Wien-Floridsdorf. Der Inhaber bemerkte den Vorfall über die Überwachungskameras seines Betriebs und verständigte umgehend den Polizeinotruf. Daraufhin rückten mehrere Polizeieinheiten zur Werkstatt aus.

Mit Tresor erwischt

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, des Landeskriminalamtes Wien, der WEGA sowie der Polizeidiensthundeeinheit Wien begaben sich zum Einsatzort. Dort stellten die Beamten zunächst ein eingeschlagenes Fenster fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Werkstatt entdeckten sie einen Mann, der einen Wandtresor in den Händen hielt. Als der Verdächtige die Polizisten bemerkte, ergriff er die Flucht.

Flucht rasch beendet

Weit kam der Mann allerdings nicht. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten, den Flüchtenden anzuhalten und festzunehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Landespolizeidirektion Wien um einen 34-jährigen Staatsangehörigen der Russischen Föderation. Bei seiner anschließenden Vernehmung machte der 34-Jährige keine Angaben zum Vorfall. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.