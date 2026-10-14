2,40 Euro extra: So reagieren Wiener auf die neue Paketsteuer

Die neue Paketsteuer zeigt in Wien erste Auswirkungen: Statt einzelne Produkte zu bestellen, legen immer mehr Konsumenten mehrere Waren in den Warenkorb. Der Wiener Handel sieht diese Entwicklung kritisch.

Seit knapp zwei Wochen gibt es die nationale Paketsteuer. Nun zeigen erste Rückmeldungen aus dem Handel, dass sich das Bestellverhalten verändert. Viele Konsumenten verzichten demnach auf einzelne Bestellungen und kaufen stattdessen mehrere Produkte auf einmal. Der Grund: Die zusätzlichen Kosten von bis zu 2,40 Euro fallen gerade bei kleinen Einkäufen besonders ins Gewicht. Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, sieht darin allerdings ein Problem.

Handel befürchtet Folgen

„Wer nur ein einzelnes Produkt bestellen möchte, überlegt sich das bei zusätzlichen Kosten von bis zu 2,40 Euro zweimal. Die Paketsteuer setzt damit einen klaren Anreiz, Einkäufe zu bündeln und größere Warenkörbe zusammenzustellen. Ob damit allerdings auch eines der erklärten Ziele, nämlich die Billigpaketflut aus Drittstaaten einzudämmen, erreicht wird, ist mehr als fraglich“, so Gumprecht. Sie befürchtet, dass größere Bestellungen langfristig sogar zu höheren Online-Umsätzen führen könnten. Das würde zulasten der Geschäfte vor Ort gehen. „Das wäre natürlich ein Horrorszenario für den heimischen Handel. Die Bundesregierung wäre gut beraten, die Paketsteuer im Expressverfahren wieder einzustampfen. Jedenfalls noch vor dem für unsere Händler so wichtigen Weihnachtsgeschäft“, fordert Gumprecht.

Milliarden im Internet

Wie wichtig der Online-Handel in Wien ist, zeigen auch die Zahlen: 74 Prozent der Wienerinnen und Wiener kaufen im Internet ein. Insgesamt geben sie dafür jährlich rund 2,3 Milliarden Euro aus. Die neue Paketsteuer könnte nun zwar beeinflussen, wie oft bestellt wird, aber nicht unbedingt, wo die Menschen einkaufen. Genau darin sieht Gumprecht die Gefahr für heimische Geschäfte. Weniger einzelne Pakete bedeuten schließlich nicht automatisch mehr Kunden im Geschäft.

Kritik an der Abgabe

Die Wiener Handelsobfrau fordert deshalb, die nationale Paketsteuer rasch zurückzunehmen. Ihrer Ansicht nach werden durch die zusätzlichen Kosten auch heimische Händler und Konsumenten belastet. Stattdessen brauche es Maßnahmen, die gezielt gegen günstige Importe aus Drittstaaten vorgehen. Als Beispiel nennt der Wiener Handel den seit Juli geltenden EU-Pauschalzoll, der laut ersten Rückmeldungen aus der Branche bereits Wirkung zeigt. Eine zusätzliche österreichische Abgabe sei daher aus Sicht der Wirtschaftskammer Wien nicht notwendig. Gumprecht fordert, die Paketsteuer noch vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft abzuschaffen.