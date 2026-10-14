Staus und Straßensperren: Demo sorgt für Verzögerungen in Wien

Wer am Freitag, dem 16. Oktober, mit dem Auto durch Wien fahren möchte, muss mit Verzögerungen rechnen. Wegen einer Demonstration von „Fridays for Future“ werden Straßen in der Innenstadt gesperrt.

Am Freitag, dem 16. Oktober, sorgt eine „Fridays for Future“-Demonstration in Wien für Straßensperren und Verkehrsbehinderungen. Besonders die Innenstadt ist betroffen.

Am Freitag, dem 16. Oktober, sorgt eine „Fridays for Future“-Demonstration in Wien für Straßensperren und Verkehrsbehinderungen. Besonders die Innenstadt ist betroffen.

Am Freitag, dem 16. Oktober, könnte es auf Wiens Straßen eng werden. Grund dafür ist eine Demonstration der Klimabewegung „Fridays for Future“. Wie der ÖAMTC informiert, müssen Verkehrsteilnehmer am Nachmittag mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Besonders betroffen ist die Wiener Innenstadt, wo es entlang der Demonstrationsstrecke zu Straßensperren und Staus kommen wird.

Diese Straßen betroffen

Der Demonstrationszug startet am Praterstern und führt über die Praterstraße sowie die Ringstraße bis zum Heldenplatz. Wer am Freitagnachmittag in diesem Bereich unterwegs ist, muss daher mehr Zeit einplanen. Vor allem auf wichtigen Hauptverbindungen ist laut ÖAMTC mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Verkehrsexperten empfehlen deshalb, für Fahrten in die Innenstadt nach Möglichkeit auf die U-Bahn umzusteigen.

Auch Graz betroffen

Nicht nur in Wien müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen. Auch in Graz ist am Freitagnachmittag eine Demonstration geplant, die sogar zu einer vorübergehenden Sperre der Pyhrn Autobahn (A9) führen soll. Die Fahrraddemo startet nach derzeitigem Informationsstand am Europaplatz. Ab etwa 16.45 Uhr führt die Strecke voraussichtlich über die Triester Straße Richtung Puntigam und bei Seiersberg auf die A9 Richtung Norden bis zum Verteilerkreis Graz-Webling. Enden soll die Demonstration am Mariahilferplatz.

Weitere Demos geplant

Auch in anderen österreichischen Landeshauptstädten sind am Freitag Demonstrationen angekündigt. Betroffen sind laut ÖAMTC Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt. Verkehrsteilnehmer müssen somit auch außerhalb von Wien und Graz mit Behinderungen rechnen. Der ÖAMTC rät dazu, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und betroffene Bereiche möglichst großräumig zu umfahren. Aktuelle Informationen gibt es beim ÖAMTC-Verkehrsservice.