Klinik Ottakring: Neuer Pavillon für Unfallpatienten eröffnet

In der Klinik Ottakring in Wien hat sich einiges verändert: Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist ein neuer Pavillon in Betrieb. Für Patienten gibt es nun mehr Platz, kürzere Wege und moderne Behandlungsräume.

Der neue Pavillon 92 in der Klinik Ottakring bietet mehr Platz und kürzere Wege für die Versorgung von Unfallpatienten.

Der neue Pavillon 92 in der Klinik Ottakring bietet mehr Platz und kürzere Wege für die Versorgung von Unfallpatienten.

Seit Juni werden Patienten der Unfallchirurgie in der Klinik Ottakring im neuen Pavillon 92 behandelt. Ende August ist auch die allgemeine Intensivstation in den Neubau übersiedelt. Der dreistöckige Holzmodulbau bietet auf 3.130 Quadratmetern Nutzfläche mehr Platz für die medizinische Versorgung. Besonders wichtig sind dabei die kürzeren Wege und die neu organisierten Abläufe.

Kürzere Wege

Allein im vergangenen Jahr verzeichnete die Unfallambulanz mehr als 53.000 ambulante Patientenkontakte. Damit zählt sie zu den am stärksten frequentierten Unfallambulanzen Wiens. Im neuen Pavillon gibt es nun auch einen zusätzlichen Eingriffsraum für die Unfallchirurgie. Patienten, die mit der Rettung kommen, werden künftig getrennt von jenen geführt, die selbstständig in die Ambulanz kommen. Beide Bereiche können auf einen zentral gelegenen Röntgenbereich zugreifen.

Mehr Platz für Patienten

Auch auf der Intensivstation hat sich einiges verändert. Sie befindet sich nun ebenerdig auf derselben Ebene wie der Schockraum. Insgesamt stehen sechs Intensivbetten in drei Doppelzimmern sowie zwei Isoliereinheiten für infektiöse Patienten zur Verfügung. Die medizinischen Geräte sind platzsparend an der Decke montiert. Dadurch haben die Mitarbeiter rund um die Betten mehr Bewegungsfreiheit.

Holz statt Beton

Bei der Gestaltung wurde auch auf eine angenehme Atmosphäre geachtet. Warme Holzverkleidungen, indirekte Beleuchtung und freundliche Farben prägen die Räume. Der Pavillon besteht aus vorgefertigten Holzmodulen, wodurch der Bau vergleichsweise rasch und mit geringer Staub- und Lärmbelastung errichtet werden konnte. Eine besondere Herausforderung war, dass die Bauarbeiten während des laufenden Klinikbetriebs stattfanden. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit konnte das Gebäude fertiggestellt werden.

So geht es weiter

Der neue Pavillon ist allerdings nur eine Übergangslösung. In den kommenden Monaten soll auch die Plastische Chirurgie in das Gebäude übersiedeln. Gleichzeitig wird der OP-Bereich im benachbarten Pavillon 30 saniert. Gemeinsam mit dem direkt angeschlossenen Hubschrauberlandeplatz entsteht damit eine Versorgungseinheit für die kommenden Jahre. Im Jahr 2033 sollen die Unfallchirurgie, die Plastische Chirurgie, die Operationssäle und die Intensivstation schließlich in den ersten Bauteil der neuen Zentralklinik übersiedeln.