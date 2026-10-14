Kleinste Affen der Welt: Zwergseidenäffchen-Zwillinge in Wien geboren

Doppeltes Glück im Haus des Meeres: Pünktlich zum Internationalen Tag der Tierpfleger am 4. Oktober sind im Wiener Tropenhaus zwei Zwergseidenäffchen zur Welt gekommen. Die Geburt ist ein historischer Meilenstein für den Zoo.

Es handelt sich bei der Geburt der beiden süßen Zwergseidenäffchen um die erste erfolgreiche Nachzucht dieser gefährdeten Primatenart im Wiener Aquarium. Zoodirektor Jeff Schreiner zeigt sich begeistert über den Zuchterfolg: „Unsere Tierpfleger kümmern sich täglich mit enorm viel Fachwissen, Verantwortung und Leidenschaft um unsere Schützlinge. Sie sind damit ein wertvoller Grundpfeiler für unsere Erfolge in Zucht, Artenschutz und Forschung. Dass sie ihren Ehrentag ausgerechnet mit der erfolgreichen Erstnachzucht bei den Zwergseidenäffchen feiern durften, lässt mich strahlen, denn ich weiß, wie viel Geduld, Hingabe und Herzblut hinter einem solchen Erfolg stecken!“

Vielfältiger Alltag und neue Lehrlingsausbildung

Der Nachwuchs unterstreicht die anspruchsvolle Arbeit hinter den Kulissen. Das Aufgabengebiet des Pflegeteams reicht weit über das Füttern hinaus und umfasst die tägliche Beobachtung, Reinigung, Dokumentation, Tiertraining sowie die Gestaltung der Anlagen. Um diese Expertise zukunftssicher weiterzugeben, geht das Haus des Meeres neue Wege: Seit diesem Jahr ist das Tropenhaus offizieller Tierpflege-Lehrbetrieb und hat seine ersten beiden Auszubildenden aufgenommen. Als Kompetenzzentrum für Tier- und Artenschutz setzt die Institution damit gezielt auf die Nachwuchsförderung, um Praxiswissen und Leidenschaft für den Berufsstand an die nächste Generation zu vermitteln.

©Haus des Meeres Seit heuer ist das Haus des Meeres auch Tierpflege-Lehrbetrieb und hat seine ersten beiden Lehrlinge aufgenommen.

Die kleinsten Affen der Welt erobern ihr Gebiet

Mit einem Körpergewicht von gerade einmal 120 Gramm gelten die in Südamerika heimischen Zwergseidenäffchen als die kleinsten Affen der Welt. Die Mini-Primaten ernähren sich vorwiegend von Baumsäften, Insekten sowie Früchten und leben in engen Familienverbänden. Auch bei der Aufzucht setzen die Tiere auf ausgeprägtes Teamwork: Beide Elterntiere kümmern sich intensiv um die Jungtiere und tragen die neugeborenen Zwillinge gemeinsam durch das Geäst. Die winzigen Neuzugänge sind ab sofort im Haus des Meeres zu sehen. Wer die Sprösslinge im Gehege entdecken möchte, benötigt allerdings ein gutes Auge und ein wenig Geduld.

©Haus des Meeres

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 16:13 Uhr aktualisiert