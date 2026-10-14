„Absage war Frechheit!“: Jetzt ehrt ein Schanigarten Richard Lugner

Ein sonniger und goldener Herbstnachmittag neigt sich dem Ende zu. Auf der Döblinger Hauptstraße ist einiges los. Schön langsam haben die Leute ja auch Feierabend. Während die einen noch schnell vor diversen Läden in der Kurzparkzone stehen bleiben, gehen die anderen Gassi mit dem Hund oder bummeln durch die Gegend. Die hat auch wahrlich viel zu bieten. Letzte angenehme Sonnenstrahlen scheinen einem ins Gesicht, während man etwa am Schanigarten in der Döblinger Hauptstraße 11 vorbeigeht. Ein ausgesprochen gemütliches Plätzchen mit nur wenigen umgarnten Sitzgelegenheiten. Und seit vergangenem Sonntag auch ein ganz besonderer Ort für Lugner-Fans.

Der „Richard-Lugner-Platz“

Den Gastgarten Sinemus schmückt ein eigenes Straßenschild zu Ehren des im August 2024 verstorbenen Promi-Baumeisters Richard Lugner. Die Inhaber des Lokals Anna und Christian Sinemus kämpften zuletzt gemeinsam mit vielen Döblingerinnen und Döblingern sowie auch dem Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) dafür, dass die Stadt Wien Richard Lugner einen offiziellen Platz widmet. Vorgesehen war dafür ein Grünstreifen in der Cobenzlgasse. Doch der Antrag wurde im Gemeinderat von SPÖ, NEOS und den Grünen abgelehnt. Als Grund führte das Gremium Lugners umstrittene Aussagen in der Vergangenheit an, die als sexistisch und homophob eingestuft wurden. Das stößt den Inhabern des „Sinemus“ sauer auf. Deshalb steht das Schild jetzt in ihrem eigenen Schanigarten – als demonstrative Geste. Aufgestellt wurde es vergangenen Sonntag, dem 11. Oktober. An diesem Tag wäre der Baulöwe 94 Jahre alt geworden. Bei der Eröffnungsfeier dabei war neben politischer Prominenz auch Witwe Simone Lugner.

©Anna Sinemus Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) gemeinsam mit Klemens Resch, Anna Sinemus und Christian Sinemus. ©Anna Sinemus Lugners Familie stimmte der Aktion zu. Witwe Simone war sogar bei der Eröffnung dabei. ©Montage: Canva/IMAGO / SKATA/5 Minuten Diese Grünfläche in Grinzing war ursprünglich als „Richard-Lugner-Park“ vorgesehen. ©5 Minuten Nach der Absage der Stadt gibt es nun im „Sinemus“ ein inoffizielles Straßenschild.

Christian Sinemus begleitete Lugner über 10 Jahre lang

„Mir fehlen die Worte ob der unsinnigen Diskussion der Stadt“, ärgert sich Christian Sinemus. „Ich habe ihn über ein Jahrzehnt begleiten dürfen. Er war einer der größten Söhne, den diese Stadt hervorgebracht hat.“ Über 10 Jahre lang war der Sinemus mit „Mörtel“ für etliche TV-Shows wie beispielsweise „Die Lugners“ unterwegs. Als junger Journalist lernte er den Baumeister am Opernball kennen, über die Jahre hinweg entwickelte sich eine enge Vertrautheit. Ob in Marrakesch, Venedig oder Mallorca, Richard habe immer für gute Laune gesorgt. „Was ich am meisten an ihm geschätzt habe, war seine große Gabe, sich zum Kasperl zu machen und es gleichzeitig auch zu wissen“, betont Sinemus schmunzelnd gegenüber 5 Minuten. Währenddessen betritt ein älterer Herr den Schanigarten und erkundigt sich nach dem Straßenschild. Er hat in der Zeitung davon gelesen und sich dann gedacht, jetzt müsse er hier einmal persönlich vorbeischauen.

©Christian Sinemus Christian Sinemus und der Baulöwe 2021 in Kroatien. ©Christian Sinemus …und 2022 in Kroatien.

„Er wird immer einen Platz bei uns haben!“ Anna Sinemus, Chefin des Schanigartens in Wien 1190

94 Nuss-Schnecken für „Mörtel“

Das Betreiber-Paar erzählt uns abschließend noch eine rührende Geschichte: „An seinem 85. Geburtstag saß Richard Lugner zusammen mit uns in einer rustikalen Grillhütte auf Mallorca, ein Glas Rotwein in der Hand und er erzählte uns mit glasigen Augen eine Geschichte, die Baulöwen kaum erwartet hätte: seine innige Liebe zu Nussschnecken. Als kleiner Junge stand er vor dem Schaufenster einer Bäckerei. Hinter dem Glas lag eine frisch gebackene Nussschnecke – für den Buben ein unerreichbarer Schatz. Auf sein Flehen schüttelte die Mutter nur den Kopf: Die Schnecke stehe dem jüngeren Bruder zu, denn dieser gehe aufs Gymnasium und brauche die Kraft. Richard bekam nichts. Diese Absage brannte sich tief in sein Gedächtnis ein und wurde zum heimlichen Treibstoff für seinen gesamten Lebensweg. Noch an selben Tag fasste er einen Entschluss, der sein Schicksal prägte: Ich werde einmal so viel Geld verdienen, dass ich mir so viele Nussschnecken kaufen kann, wie ich nur will.“ Das war für Anna Sinemus der Anlass, zum Tag der Eröffnungsfeier 94 Nuss-Schnecken zu backen. „Er wäre 94 Jahre alt geworden. Er hätte sich riesig darüber gefreut“.

©Anna Sinemus 3 Stunden lang ist Anna Sinemus für die Nuss-Schnecken in der Küche gestanden. ©5 Minuten Die 5 Minuten-Redaktion hat sich persönlich ein Bild vom Schanigarten gemacht. ©Montage: 5 Minuten Das Schild steht nun ganzjährig im Schanigarten in der Döblinger Hauptstraße 11.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 18:10 Uhr aktualisiert