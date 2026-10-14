Der Donnerstag in Wien wird überwiegend freundlich

Insgesamt zeigt sich das Wetter von seiner sonnigen Seite. Im Tagesverlauf ziehen jedoch immer wieder Wolkenfelder durch, die sich besonders am Nachmittag verdichten können.

Ein weitgehend freundlicher Tag steht bevor. Bis über die Mittagszeit hinweg verwöhnt uns am Donnerstag viel Sonnenschein, der nur von einigen wenigen Wolkenbändern begleitet wird. Später ziehen von Norden her zwar kompaktere Wolken auf, die den Himmel etwas grauer wirken lassen.

Regenschirm kann aber auch am Donnerstag zu Hause bleiben

Regenschirme können aber getrost zu Hause bleiben. Bei einer leichten bis spürbaren Brise aus Nordwest erwärmt sich die Luft nach einem frischen Morgen bei 8 Grad am Nachmittag auf milde 17 Grad.