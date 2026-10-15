Weniger Verkehr, mehr Grün: Dieser Platz in Wien wird bis 2027 umgestaltet

Der Josef-Matthias-Hauer-Platz liegt am Knotenpunkt von Josefstädter Straße, Albertgasse und Skodagasse. Auf rund 2.600 Quadratmetern wird der Platz umfassend umgestaltet und entsiegelt. Statt Asphalt soll künftig eine helle, versickerungsfähige Pflasterung für ein besseres Mikroklima sorgen. Geplant sind insgesamt 560 Quadratmeter neue Grünfläche, 15 Bäume, neun Hochstammsträucher und zusätzliche Grünbeete. Neue Sitzgelegenheiten sollen zum Verweilen im Schatten einladen. Ein Wasserspiel mit neun Bodendüsen soll an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. Der Platz soll künftig auch für Veranstaltungen genutzt werden können. Vorgesehen sind unter anderem ein Bauernmarkt sowie Freiluftveranstaltungen wie Konzerte und Kinoabende.

Weniger Durchzugsverkehr in der Josefstadt

Mit der Neugestaltung soll auch der Verkehr beruhigt werden. Die Durchfahrt für den motorisierten Individualverkehr in die Josefstädter Straße fällt weg. Dadurch soll der Durchzugsverkehr rund um den Platz deutlich abnehmen. Bezirksvorsteher Martin Fabisch sieht darin einen wichtigen Schritt für die Lebensqualität im Bezirk. „Wir schaffen ein Bezirkszentrum für die Josefstadt, das für alle da ist“, erklärt er. Der Platz solle ein klimagerechter und konsumfreier Ort werden, an dem Menschen zusammenkommen und sich aufhalten können. Die Umgestaltung geht auf eine Bürgerbeteiligung zurück, die von der Bezirksvorstehung durchgeführt wurde.

Neue Radverbindung durch den siebten und achten Bezirk

Auch für Radfahrer bringt das Projekt Änderungen. Über den Platz entsteht ein Radweg, der in beide Richtungen befahren werden kann. Dunklere Granitplatten sollen ihn optisch von den Gehbereichen abgrenzen und damit die Orientierung erleichtern. Zusätzlich wird die Skodagasse bis zur Florianigasse umgestaltet und verkehrsberuhigt. Radfahren wird dort künftig in beide Richtungen möglich sein. Außerdem sind zusätzliche Radabstellanlagen, eine verbreiterte Gehsteigfläche und neue Bäume vorgesehen. In der Albertgasse bleibt das Radfahren in beide Richtungen erlaubt. Für den Autoverkehr wird die Gasse künftig als Einbahn geführt. Fünf neue Grünflächen mit Bäumen, zusätzliche Sitzgelegenheiten, ein Trinkbrunnen mit Wiener Hochquellwasser vor der Hausnummer 35 und 20 neue Radbügel sind ebenfalls geplant. Gemeinderätin Stefanie Vasold, die Mobilitätsstadträtin Ulli Sima beim Baustart vertritt, betont die Bedeutung der neuen Verbindung für den Radverkehr. Damit werde eine wichtige Lücke in der Radachse durch den siebten und achten Bezirk geschlossen.

Was sich bei Öffis und Garage ändert

Trotz der Bauarbeiten bleiben die Zufahrt zur Parkgarage beim Lore-Segal-Park und die Straßenbahnlinien 5 und 12 bestehen. Lediglich die Haltestelle Albertgasse wird um 20 Meter verschoben und barrierefrei ausgebaut. Auch der Hamerlingplatz wird aufgewertet: Vor dem Lore-Segal-Park ist ein neuer Sitzbereich geplant. Die Fertigstellung des umgestalteten Josef-Matthias-Hauer-Platzes ist bis Sommer 2027 vorgesehen.