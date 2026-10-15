Preise und Speisen wie damals: Wiener Kult-Beisl holt die 80er zurück

Das legendäre Krah Krah dreht die Zeit zurück: Bis 18. Oktober dreht sich alles um Hits, Speisen und Outfits der 1980er-Jahre. Das Kultlokal feiert damit mehr als 45 Jahre Wiener Beislgeschichte - und lädt zur großen Party.

Highlight der Feiern ist die Nostalgie-Party am Donnerstag, dem 15. Oktober: Ab 18 Uhr verwandelt sich das Lokal am Rabensteig in eine 1980er-Jahre-Kulisse. Anlass ist die Eröffnung des Lokals im Jahr 1980, als das Bermudadreieck zu einem Hotspot des Wiener Nachtlebens wurde.

Hits, Speisen und schrille Outfits

Für die musikalische Zeitreise sorgt DJ Rolph mit Klassikern der 80er. Dazu gibt es eine eigens gestaltete Speisekarte im Stil des Jahrzehnts. Modisch sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dresscode: „Best of 80ies“, normale Kleidung ist ebenso willkommen.

Mehr als 45 Jahre Lokalgeschichte

Neben der Party gibt’s bis Samstag kulinarische Specials wie früher – und ein Krügerl Bier um 46 Schilling (3,30 Euro). Mit den Jubiläumsfeiern sollen Erinnerungen an die Aufbruchstimmung im Wien der 1980er-Jahre lebendig werden.