Wiener Szene-Bezirk: Zum „Gackerlsackerl“ kommt jetzt das „Flascherl“

Der Bezirk Neubau startet eine spezielle Aktion für den Schutz seiner Stadtbäume: Hundebesitzer können künftig kostenlose Wasserflaschen abholen, um den Urin ihrer Vierbeiner direkt nach dem Gassigehen zu verdünnen.

Rund 600 Hunde leben im beliebten Wiener Bezirk Neubau. Weil Grünflächen rar sind, werden Straßenbäume oft als bevorzugte Plätze für das kleine Geschäft genutzt. Genau das setzt den Pflanzen jedoch massiv zu.

Hunde-Urin schadet den Bäumen

Nach Angaben der Initiatoren des Projekts „Schönes Gassi“ kann Urin die Rinde schädigen und die natürliche Schutzschicht der Bäume angreifen. Dadurch könnten Krankheitserreger oder Pilze leichter in den Stamm eindringen. Im schlimmsten Fall drohen Fäulnis.

Gratis-Flaschen im Bezirksamt

Ab sofort können Hundebesitzer neben dem „Sackerl fürs Gackerl“ auch kostenlose Wasserflaschen im Bezirksamt abholen. Das Wasser soll direkt nach dem Urinieren über die betroffene Stelle gegossen werden. Die Idee: Frischer Urin ist gut wasserlöslich. Durch die Verdünnung sinkt die Konzentration von Schadstoffen wie Ammoniak.

Vorbild aus Spanien und Japan

Die Methode wird bereits in mehreren Ländern angewandt, darunter Spanien, Italien, Japan und die Schweiz. Dort gehört eine kleine Wasserflasche für viele Hundehalter längst zur Standardausrüstung beim Spaziergang.