Wiener Standesamt trägt Ex-Mann als Vater ein, obwohl er es nicht ist

Ein Wiener Paar wollte nach der Geburt seiner Tochter die Vaterschaft offiziell eintragen lassen. Doch statt des leiblichen Vaters scheint nun der Ex-Mann der Mutter in der Geburtsurkunde auf.

Das Mädchen kam am 26. September in der Klinik Ottakring zur Welt. Als die Eltern Anfang Oktober beim Standesamt die Vaterschaft und die gemeinsame Obsorge regeln wollten, erlebten sie eine Überraschung: Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde der 32-jährige Lebensgefährte der Mutter nicht als Vater eingetragen. Stattdessen scheint ihr Ex-Mann in der Geburtsurkunde auf. Die Frau war seit Dezember 2025 rechtskräftig von ihm geschieden. Da das Baby rund neun Monate nach dem Ende der Ehe geboren wurde, kam eine besondere Regelung zur Anwendung.

Warum der Ex-Mann als Vater gilt

Nach ukrainischem Familienrecht wird ein Kind unter bestimmten Voraussetzungen dem Ehemann zugerechnet, wenn es innerhalb von zehn Monaten nach dem Ende der Ehe geboren wird. Diese sogenannte Vaterschaftsvermutung existiert auch im österreichischen Familienrecht. Welche Rechtsvorschriften im konkreten Fall gelten, wird von der zuständigen Behörde geprüft. Für die Eltern war die Entscheidung dennoch unerwartet. Der leibliche Vater möchte verhindern, dass andere Familien in eine vergleichbare Lage geraten.

Reise in die Ukraine als mögliche Hürde

Das Paar hat sich bereits an die ukrainische Botschaft in Wien gewandt, um eine Lösung zu finden. Laut dem Vater sei den Eltern dort jedoch mitgeteilt worden, dass sie dafür in die Ukraine reisen müssten. Wegen des Krieges kommt dieser Weg für die Familie nicht ohne Weiteres infrage. Seitens der Magistratsdirektion wurde empfohlen, bei der zuständigen ukrainischen Vertretungsbehörde die Nichtanerkennung des Ex-Mannes als leiblichen Vater zu veranlassen. Wie sich die Situation endgültig klären lässt, ist noch offen.