Wiener (87) verliert sechsstellige Summe an Fake-Bankmitarbeiterin

Ein 87-jähriger Mann aus Wien wurde Opfer einer besonders dreisten Betrugsmasche. Eine falsche Bankmitarbeiterin brachte ihn um sein Erspartes. Das ganze spielte sich in Meidling ab.

Am Mittwochmittag läutete das Telefon eines 87-jährigen Wieners. Am anderen Ende der Leitung gab sich eine unbekannte Frau als Mitarbeiterin der Betrugsabteilung eines Bankinstituts aus. Um Vertrauen aufzubauen, tischte sie dem Mann eine erfundene Geschichte auf: Jemand habe versucht, mit einer gefälschten Identität Geld von seinem Konto abzuheben. Die Bank habe dies jedoch rechtzeitig verhindert und bereits die Polizei verständigt.

Bargeld als „Lockmittel“

Um die angeblichen Ermittlungen der Kriminalpolizei zu unterstützen, bat die Frau das Opfer um Mithilfe. Der 87-Jährige wurde angewiesen, sein Bargeld in eine Tasche zu packen und diese als angebliches „Lockmittel“ an einem vereinbarten Ort auf einer öffentlichen Straße zu hinterlegen. Der Senior vertraute der Anruferin und kam der Aufforderung nach. Nachdem sich das Opfer von der Örtlichkeit entfernt hatte, wurde due Tasche von einer bislang unbekannten Täterschaft mitgenommen, berichtet die Wiener Polizei weiter.

Ermittlungen laufen

Erst danach wurde der Betrug offenbar: Für den Mann entstand ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich. Der Ermittlungsbereich Raub des Landeskriminalamtes Wien hat die Nachforschungen übernommen.