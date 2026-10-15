Nach Einbruch in Wien: Polizei fahndet mit Fotos nach Verdächtigem

Ein Einbruch in Wien-Alsergrund beschäftigt die Polizei: Ein Unbekannter soll aus einem Geschäft unter anderem ein hochpreisiges Fahrrad gestohlen haben. Nun wird mit Fotos nach einem Tatverdächtigen gefahndet.

Am 2. August 2026 kam es gegen 21.37 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäftslokal am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund. Zwei bislang unbekannte Personen stehen im Verdacht, die Eingangstüre des Geschäfts eingeschlagen und dabei beschädigt zu haben. Einer der beiden soll sich anschließend Zutritt zu dem Geschäft verschafft haben. Dort soll er ein Mobiltelefon, ein Tablet sowie einen geringen Geldbetrag an sich genommen haben.

Mit Fahrrad geflüchtet

Doch dabei soll es nicht geblieben sein. Bevor der Tatverdächtige das Geschäft verließ, soll er auch ein hochpreisiges Fahrrad mitgenommen haben, das dort ausgestellt war. Mit dem Fahrrad flüchtete er laut Polizei in Richtung Sternwartestraße. Von einem der Tatverdächtigen konnten Fotos gesichert werden.

©LPD Wien | Der Verdächtige soll unter anderem ein hochpreisiges Fahrrad gestohlen haben. Nun bittet die Polizei mit Fotos um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei bittet um Hilfe

Nun wendet sich die Landespolizeidirektion Wien an die Öffentlichkeit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden Fotos eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Polizei hofft dadurch auf Hinweise, die bei den Ermittlungen helfen könnten. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.