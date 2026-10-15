Securitys verletzt: Mann soll mit zwei Paletten Getränkedosen geflüchtet sein

In Wien-Favoriten soll ein 28-Jähriger zwei Paletten Getränkedosen gestohlen haben. Als Sicherheitsmitarbeiter ihn anhielten, soll er um sich geschlagen haben. Beide wurden verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 14. Oktober gegen 22 Uhr in einem Lebensmittelladen in Wien-Favoriten. Zwei Sicherheitsmitarbeiter sollen beobachtet haben, wie der 28-Jährige mit den Getränkedosen den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen, und das Geschäft verlassen wollte. Die Mitarbeiter hielten den Verdächtigen daraufhin an. Laut Polizei soll dieser um sich geschlagen und versucht haben, sich der Anhaltung zu entziehen. Dabei wurden beide Sicherheitsmitarbeiter verletzt. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnten sie jedoch ab.

28-Jähriger festgenommen

Gegenüber den einschreitenden Polizisten gab der 28-jährige Tatverdächtige den Diebstahl zu. Eine Gewaltanwendung bestritt er allerdings. Der Mann mit Rumäne wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.