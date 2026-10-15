Wilde Verfolgungsjagd durch Wien: Polizei schießt gezielt auf Reifen

Eine Polizeikontrolle im Bezirk Landstraße endete gestern Abend in einer gefährlichen Amokfahrt quer durch Wien: Ein 22-jähriger Mann ohne Führerschein ergriff in einem Auto mit deutschen Kennzeichen die Flucht vor der Polizei.

Selbst ein gezielter Schuss auf den Reifen seines Fahrzeugs hielt den 22-Jährigen nicht davon ab, weiter zu flüchten.

Selbst ein gezielter Schuss auf den Reifen seines Fahrzeugs hielt den 22-Jährigen nicht davon ab, weiter zu flüchten.

Die Verfolgungsjagd führte am 14. Oktober 2026 über die A23, wo Einsatzkräfte der Landesverkehrsabteilung hinzuzogen, weiter über den Pannenstreifen und durch mehrere Bezirke bis nach Floridsdorf. Auf seiner Flucht raste der Fahrer über Rad- und Gehwege, ignorierte rote Ampeln und gefährdete mehrfach den Verkehr. Selbst als Polizisten den Wagen in der Donaufelder Straße umstellten und ein Beamter gezielt auf einen Reifen schoss, setzte der 22-Jährige seine Fahrt zunächst unbeeindruckt fort.

Als Motiv für die Flucht nennt der 22-Jährige fehlenden Führerschein

In der Richard-Neutra-Gasse war schließlich Endstation: Die Polizei konnte den Österreicher festnehmen. Als Motiv gab er seine fehlende Lenkerberechtigung an; auch die Eigentumsverhältnisse des Autos sind bislang unklar. Sein 25-jähriger Beifahrer hatte bereits kurz zuvor versucht, zu Fuß zu entkommen, wurde jedoch ebenfalls sofort gefasst. Glück im Unglück: Bei dem Großeinsatz wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.