„Komm bitte nach Hause!“ Wo steckt Lisa Marie (15) aus Wien?

Seit dem 10. September 2026 wird die 15-jährige Lisa Marie R. aus Wien vermisst. Die Polizei und Angehörige bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Die letzte Spur führte nach München. Seitdem wurde die 15-jährige Lisa Marie nicht mehr gesehen.

Die letzte Spur führte nach München. Seitdem wurde die 15-jährige Lisa Marie nicht mehr gesehen.

Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche aus Wien am 10. September 2026 gegen 16.50 Uhr im Raum München (PLZ 80335, Bayern). Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur. Die Vermisste ist etwa 155 bis 160 cm groß und hat dunkelbraunes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jeans, ein rotes T-Shirt mit einer hellen Aufschrift sowie schwarze Sneaker des Modells „Nike Shox“.

Personenbeschreibung: Größe: ca. 155 bis 160 cm

Haare: dunkelbraun

Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: blaue Jeans, ein rotes T-Shirt mit heller Aufschrift sowie schwarze Sneaker der Marke „Nike Shox“.

Polizei und Angehörige bitten um Hinweise

Die Ermittler hoffen auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um den Aufenthaltsort der 15-Jährigen rasch zu klären. Jeder Hinweis kann entscheidend sein. Wer Lisa Marie R. gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte umgehend an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf wenden.