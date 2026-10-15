Rekord-Halbjahr: Wien hängt bei Neu-Gründungen den Bund ab
Rekordwert für die Wiener Wirtschaft: Mit 6.106 Neugründungen verzeichnete das erste Halbjahr so viele Unternehmensstarts wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1993.
Im ersten Halbjahr wurden in Wien 6.106 Unternehmen neu gegründet. Nach Angaben der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) entspricht dies einem Anstieg um 8,5 Prozent und markiert den höchsten Wert in den ersten sechs Monaten eines Jahres seit Aufzeichnungsbeginn 1993.
Wien baut seine Rolle als Gründer-Hotspot weiter aus
Mit einem Anteil von 26 Prozent an allen österreichischen Unternehmensgründungen verzeichnet Wien ein überdurchschnittliches Wachstum. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Wiener Anteil im selben Zeitraum noch bei 24 Prozent, während die Neugründungen österreichweit insgesamt nur um 2,8 Prozent zulegten. Wien wuchs damit dreimal so schnell wie der Bundesdurchschnitt. Ein Haupttreiber war 2025 die Sparte Information und Consulting: Sie machte in Wien 27 Prozent der Neugründungen aus (österreichweit: 19,5 Prozent).
Mehr als 6.000 neue Unternehmen in nur sechs Monaten sind ein starkes Signal für Wien. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten entscheiden sich viele Menschen dafür, ihre eigene Idee umzusetzen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen.“ WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits
22. Bezirk ist Spitzenreiter
Innerhalb Wiens führt der 22. Bezirk, also die Donaustadt, das Gründungsranking im ersten Halbjahr 2026 mit 589 Neuzugängen an. Auf den Plätzen folgen Favoriten (561), Floridsdorf (398) und Landstraße (374).