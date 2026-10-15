Rekord-Halbjahr: Wien hängt bei Neu-Gründungen den Bund ab

Rekordwert für die Wiener Wirtschaft: Mit 6.106 Neugründungen verzeichnete das erste Halbjahr so viele Unternehmensstarts wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1993.

Wien verzeichnet so viele Unternehmensgründungen wie noch nie: Im ersten Halbjahr 2026 erlebte die Bundeshauptstadt einen historischen Gründer-Boom.

Wien verzeichnet so viele Unternehmensgründungen wie noch nie: Im ersten Halbjahr 2026 erlebte die Bundeshauptstadt einen historischen Gründer-Boom.

Im ersten Halbjahr wurden in Wien 6.106 Unternehmen neu gegründet. Nach Angaben der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) entspricht dies einem Anstieg um 8,5 Prozent und markiert den höchsten Wert in den ersten sechs Monaten eines Jahres seit Aufzeichnungsbeginn 1993.

Wien baut seine Rolle als Gründer-Hotspot weiter aus

Mit einem Anteil von 26 Prozent an allen österreichischen Unternehmensgründungen verzeichnet Wien ein überdurchschnittliches Wachstum. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Wiener Anteil im selben Zeitraum noch bei 24 Prozent, während die Neugründungen österreichweit insgesamt nur um 2,8 Prozent zulegten. Wien wuchs damit dreimal so schnell wie der Bundesdurchschnitt. Ein Haupttreiber war 2025 die Sparte Information und Consulting: Sie machte in Wien 27 Prozent der Neugründungen aus (österreichweit: 19,5 Prozent).

Mehr als 6.000 neue Unternehmen in nur sechs Monaten sind ein starkes Signal für Wien. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten entscheiden sich viele Menschen dafür, ihre eigene Idee umzusetzen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen.“ WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits

22. Bezirk ist Spitzenreiter

Innerhalb Wiens führt der 22. Bezirk, also die Donaustadt, das Gründungsranking im ersten Halbjahr 2026 mit 589 Neuzugängen an. Auf den Plätzen folgen Favoriten (561), Floridsdorf (398) und Landstraße (374).