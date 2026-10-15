Verrückt oder zeitgemäß? Skihalle im Wiener Prater angedacht

Skifahren mitten in Wien? Was bisher wie Science-Fiction klang, wird nun öffentlich diskutiert. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober bringt eine Skihalle im Prater ins Gespräch. Eine Arbeitsgruppe wird eingerichtet.

Weltweit gibt es rund 130 Skihallen, davon 30 in Europa. Besonders verbreitet sind sie in den Niederlanden, Deutschland oder Großbritannien. Roswitha Stadlober ist überzeugt, dass auch Österreich inzwischen Bedarf hat. Klimawandel und unsichere Schneelagen würden dafürsprechen.

Skifahren vor der Haustür

Von einer Skihalle, angedockt an ein mögliches neues Nationalstadion, könnten laut ÖSV sowohl Freizeitsportler als auch Spitzensportler ganzjährig profitieren. Besonders für Menschen in Ostösterreich wäre eine Piste in Wien leicht erreichbar. Auch Schulklassen könnten die Anlage nutzen.

ÖSV will konkrete Pläne

Der ÖSV steigt in der Causa aufs Gas: Stadlober kündigte bereits die Bildung einer Arbeitsgruppe an. Denn das Feedback der Entscheidungsträger und der Politik auf ihre Forderung sei überwiegend positiv. Kosten einer Skihalle: ab 100 Millionen Euro.