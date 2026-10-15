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/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man die karmelitenkirche in wien im herbst.
Den ganzen Tag über halten sich nur wenige Wolken am Himmel.
Wien
15/10/2026
Bis zu 18 Grad

Der Freitag in Wien bringt sonniges Herbstwetter

Der Tag startet mit reichlich Sonnenschein, der nur zeitweise von ein paar dünnen Schleierwolken begleitet wird. Bei leichtem, auf Südost drehendem Wind klettern die Temperaturen nachmittags auf angenehme 18 Grad.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Nach der Auflösung letzter Frühwolken setzt sich rasch die Sonne durch. Im weiteren Tagesverlauf, vor allem am Nachmittag, bleiben nur wenige lockere Wolken am Himmel. Es weht ein schwacher Wind. Die Temperaturen steigen nach frischen 8 Grad am Morgen bis zum Nachmittag auf maximal 18 Grad.

Auch in Niederösterreich strahlt die Sonne

Nach morgendlichen Nebelfeldern und östlichen Restwolken setzt sich auch in Niederösterreich überall die Sonne durch. Leicht auffrischender Ostwind bringt Höchstwerte von 13 bis 19 Grad. In 1500 m Höhe bleibt es mit 9 bis 13 Grad ausgesprochen mild.

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