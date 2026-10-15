Rekord bei Männerberatung: Volkshilfe warnt vor Sparstift

Die Männerberatung VIDO der Wiener Volkshilfe meldet für heuer einen deutlichen Anstieg auf voraussichtlich über 5.000 Einzelberatungen bis Jahresende. angesichts des Spardrucks warnt die Volkshilfe Wien vor Budgetkürzungen.

Trotz Sparzwängen warnt die Wiener Volkshilfe vor Einsparungen bei der Männerberatung VIDO: Bis Jahresende wird mit über 5.000 Beratungen ein neuer Höchststand erwartet. Wegen des hohen Spardrucks warnt Volkshilfe-Wien-Chefin Tanja Wehsely in der ORF-Sendung „Wien Heute“ vor Budgetkürzungen.

„Männer und Jugendliche überwinden Hürden“

Für Tanja Wehsely ist der Anstieg der Beratungszahlen ein positives Signal: Männer und Jugendliche beweisen Stärke, indem sie die Hürde überwinden, Unterstützung anzunehmen und über eigene Probleme zu sprechen. Während die Zahlen in den letzten Jahren kapazitätsbedingt schwankten, zeigt sich heuer ein deutlicher Trend zur Eigeninitiative. Das belege auch der Anstieg bei den monatlichen Anrufen beim Journaldienst von 20 im Vorjahr auf aktuell rund 30.

VIDO betreut alle ab 14 Jahren

Die Einrichtung VIDO betreut Jungen ab 14 Jahren und Männer, sowohl im Rahmen gerichtlicher Anti-Gewalt-Auflagen als auch bei freiwillig gesuchter Hilfe. Gegenüber „Wien heute“ bezeichnete Wehsely die Arbeit mit Männern als zentralen Hebel im Kampf gegen Gewalt. Angesichts von bereits 19 Femiziden in Österreich seit Jahresbeginn verwies sie darauf, dass Gewalttaten zwar nicht von allen Männern, aber nahezu ausschließlich von Männern verübt werden.

Sparstift könnte hier schlimme Konsequenzen haben

Die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien mahnte eindringlich davor, den Sparstift bei der Männerberatung anzusetzen. Ein Stopp oder eine Reduktion dieser Arbeit hätte schwerwiegende Konsequenzen. Obwohl die Einrichtung VIDO aktuell noch nicht von Kürzungen betroffen ist, verweist Wehsely auf ein offenes Ohr seitens der Verantwortlichen.