GeoSphere Austria bekommt einheitliche Datenbank für Naturkatastrophen

Die GeoSphere Austria (GSA) soll künftig eine einheitliche Datenbank für Naturkatastrophen und deren Schäden führen. Das hat der Nationalrat heute beschlossen - die Parteien ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne stimmten dafür.

Österreich baut eine einheitliche Datenbank für Naturkatastrophen und deren Schäden auf, die den internationalen Vorgaben der Vereinten Nationen (UN-DRR) entspricht. Das wurde am heutigen 15. Oktober 2026 im Nationalrat beschlossen. Ziel ist die Erhebung verlässlicher Daten über Naturereignisse, um gezieltere Präventionsmaßnahmen zu setzen und Schäden besser einschätzen zu können.

Erfassung der Schäden von Naturereignissen nach einheitlichen Kriterien

Dafür wird das GeoSphere-Austria-Gesetz angepasst: Die GeoSphere Austria (GSA) erhält offiziell den Auftrag, die passende Daten- und Analyse-Plattform bereitzustellen. Sie nutzt dafür nicht bei null: Die Vertretung baut auf der bestehenden Datenbank CESARE auf, die die GSA bereits im Rahmen der österreichischen Katastrophenschutz-Strategie (ASDR) betreibt.

Damit soll Katastrophen besser vorgebeugt werden

Die gesammelten Daten sollen helfen, Katastrophen besser vorzubeugen, Risiken genauer einzuschätzen und Schutzmaßnahmen gezielt zu planen. Zudem dienen sie der Forschung, der Bewertung bisheriger Schutzprojekte und der Erfüllung von Berichtspflichten gegenüber der EU und internationalen Organisationen.

Klare Vorgaben beim Datenschutz

Damit effizient gearbeitet wird, greift man auf bestehende Technik zurück: Datenquellen, Modelle, Schnittstellen und Vorarbeiten des bisherigen Systems CESARE werden weitestgehend übernommen. Beim Datenschutz gibt es eine klare Vorgabe: Es dürfen ausschließlich anonyme, nicht-personenbezogene Daten verarbeitet werden.

FPÖ sieht Schwachstellen und lehnt ab

Katayun Pracher-Hilander und Gerhard Deimek (beide FPÖ) kritisierten, dass zwar Bundesstellen zur Datenlieferung verpflichtet seien, Länder und Gemeinden aber nur freiwillig mitwirken. Dadurch fehlten essenzielle Daten, womit der Entwurf sein Ziel verfehle. Pracher-Hilander lehnte die Novelle zudem wegen enthaltener Frauenquoten ab.

SPÖ betont Nutzen für Forschung und Politik

Petra Oberrauner, Heinrich Himmer und Antonio Della Rossa (alle SPÖ) begrüßten die Verknüpfung von Daten und Forschung für verlässlichere Analysen und fundierte politische Entscheidungen. Himmer und Della Rossa warfen der FPÖ vor, sich wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verschließen und konstruktive Lösungen zu verweigern.

ÖVP hebt Effizienz und Klimaschutz hervor

Joachim Schnabel (ÖVP) betonte, dass Österreich mit der Datenbank internationale Pflichten erfülle und durch die Nutzung bestehender Strukturen Ressourcen spare. Wegen der Zunahme von Extremwetterereignissen durch den Klimawandel sei eine effektive Katastrophenvorsorge auch ökonomisch geboten.