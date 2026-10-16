Selbst die Bibel ist verdächtig: KI schlägt bei Kardinal Schönborn Alarm

Eine Bibel im Handgepäck ist für einen Kardinal wohl nichts Ungewöhnliches. Dass ausgerechnet dieses Buch bei der Sicherheitskontrolle für Probleme sorgt, dürfte hingegen auch Christoph Schönborn überrascht haben. Gleich dreimal wurde sein Rucksack am Flughafen Wien-Schwechat als auffällig eingestuft. Der Grund dafür war offenbar die Bibel, die er bei sich trug. Über die ungewöhnlichen Vorfälle berichtet der Kardinal in einem persönlichen Beitrag in der Tageszeitung Heute.

Dreimal derselbe Alarm

Wie Schönborn schildert, ereigneten sich die Vorfälle innerhalb kurzer Zeit bei unterschiedlichen Sicherheitskontrollen am Wiener Flughafen. Jedes Mal meldeten die neuen Kontrollgeräte eine mögliche Gefahr in seinem Rucksack. Und jedes Mal stellte sich heraus, dass die Warnung mit seiner mitgeführten Bibel zusammenhing. Der Kardinal wollte wissen, weshalb ausgerechnet das religiöse Buch die Sicherheitsgeräte beschäftigte. Auf seine Nachfrage habe ihm das Kontrollpersonal erklärt, dass die Warnung von der künstlichen Intelligenz stamme, die bei der Kontrolle eingesetzt werde.

„Vielleicht sieht die KI in der Bibel gefährlichen Sprengstoff“

Eine Bemerkung eines Mitarbeiters blieb Schönborn dabei besonders in Erinnerung. Dieser habe im Gespräch scherzhaft gemeint: „Vielleicht sieht die KI in der Bibel gefährlichen Sprengstoff.“ Für den Kardinal war die Situation einerseits kurios. Andererseits brachte sie ihn zum Nachdenken. Schließlich stellt sich für ihn die Frage, wie ein technisches System ein Buch offenbar wiederholt als verdächtig einstufen kann. Warum die Geräte tatsächlich Alarm auslösten, geht aus Schönborns Schilderung allerdings nicht hervor. Die Erklärung des Mitarbeiters war ausdrücklich humorvoll gemeint und keine bestätigte technische Ursache.

Kardinal hinterfragt künstliche Intelligenz

Schönborn nimmt seine Erlebnisse zum Anlass, sich grundsätzlich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Die Technologie komme mittlerweile in immer mehr Lebensbereichen zum Einsatz. Gleichzeitig würden Fragen nach ihrer Zuverlässigkeit und den möglichen Folgen zunehmend wichtiger. Der Kardinal fragt sich deshalb, wie solche Einschätzungen zustande kommen und wie viel Vertrauen Menschen automatisierten Entscheidungen entgegenbringen sollten. „Verlassen wir uns nicht allzu leichtgläubig auf die KI?“, schreibt er in seinem Beitrag. Auch die Frage, ob sich die rasante Entwicklung der Technologie künftig überhaupt noch ausreichend kontrollieren lasse, beschäftigt ihn.

Eine ungewöhnliche Erfahrung mit Nachdenkfaktor

Trotz der wiederholten Warnmeldungen nimmt Schönborn die Vorfälle mit Humor. Ganz unbeschwert blickt er allerdings nicht darauf zurück. Die Vorstellung, dass ein technisches System seine Bibel wiederholt als mögliche Gefahr erkennt, hinterlässt bei ihm ein ungutes Gefühl. „Noch kann ich meine Erfahrung am Flughafen mit Humor nehmen. Etwas unheimlich ist es mir dennoch“, hält er abschließend fest.