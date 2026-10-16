Arbeitsmarkt-Bilanz: In diesen Wiener Branchen entstehen jetzt die meisten Jobs

Wiens Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin krisenfest: Im September 2026 wuchs die Zahl der Beschäftigten auf fast 947.000 Menschen an. Besonders stark zulegen konnten die Gastronomie, der Gesundheitsbereich und Ältere.

Positive Signale vom Wiener Arbeitsmarkt: Im September 2026 waren in der Bundeshauptstadt insgesamt 946.692 Menschen unselbstständig beschäftigt. Das ist ein Zuwachs von 5.874 Personen beziehungsweise 0,6 Prozent im Vergleich zum September des Vorjahres, wie aus einer aktuellen waff-Analyse auf Basis von Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger hervorgeht.

Beschäftigung über 55 Jahre als Motor am Wiener Arbeitsmarkt

Besonders markant ist die Entwicklung bei den über 55-Jährigen: Ihre Zahl stieg binnen eines Jahres um 5.246 auf insgesamt 169.351 Personen. Das ist ein Plus von 3,2 Prozent. Auch bei den Geschlechtern gibt es Zuwächse: Die Beschäftigung von Frauen stieg im Jahresvergleich um 3.085 Personen (plus 0,7 Prozent), bei den Männern betrug das Plus 2.789 Personen (plus 0,6 Prozent). „Die Wirtschaftsforscher haben eine leichte Konjunkturerholung prognostiziert. Wien zeigt schon längere Zeit Stärke – was die Wirtschaftsentwicklung als auch die Beschäftigung betrifft. Dass wir gegenüber dem Vorjahr mehr Beschäftigte zählen, ist ein positives Signal“, erklärt Wiens Vizebürgermeisterin und Arbeitsstadträtin Barbara Novak.

Gastronomie und Gesundheit legen deutlich zu

Ein Blick auf die Wirtschaftssektoren zeigt deutliche Unterschiede:

Beherbergung & Gastronomie: plus 2.111 Beschäftigte (plus 3,9 Prozent)

plus 2.111 Beschäftigte (plus 3,9 Prozent) Gesundheits- & Sozialwesen: plus 1.728 Beschäftigte (plus 2,3 Prozent)

plus 1.728 Beschäftigte (plus 2,3 Prozent) Sonstige Dienstleistungen: plus 1.307 Beschäftigte (plus 4,6 Prozent)

Nicht überall gibt es jedoch einen Aufwärtstrend: Im Handel sank die Zahl der Beschäftigten im Jahresvergleich um 1.274 Personen (minus 1,2 Prozent).

Qualifizierung und Förderung für junge Wiener

Um den sich wandelnden Anforderungen am Arbeitsmarkt gerecht zu werden, setzen die Stadt und der Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) verstärkt auf Aus- und Weiterbildung. „Gerade wenn sich Tätigkeiten und Qualifikationsanforderungen verändern, braucht es erreichbare Weiterbildungsangebote und konkrete Unterstützung beim nächsten beruflichen Schritt“, betont waff-Geschäftsführer Marko Miloradović. Für 18- bis 24-Jährige stehen dazu die Jugendstiftung Wien sowie eine Joboffensive für Jugendliche bereit, um jungen Wienern den Jobeinstieg oder Umstieg zu erleichtern.