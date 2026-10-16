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/ ©Alexander Tuma / BMI
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie zwei Beamte einen Mann festnehmen.
Ein 22-Jähriger griff Polizisten mit Schlägen und Tritten an und verletzte eine Beamtin.
Wien-Neubau
16/10/2026
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Mutter bedroht: 22-Jähriger geht auf Polizisten los – Beamtin verletzt

Polizeieinsatz am helllichten Tag in Wien-Neubau: Ein 22-Jähriger bedrohte seine eigene Mutter in deren Wohnung. Als die Polizei eintraf, ging der Mann mit Schlägen und Tritten auf die Beamten los.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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Am Donnerstagmittag, dem 15. Oktober 2026, kam es in einer Wohnung im 7. Wiener Gemeindebezirk zu einem Polizeieinsatz: Gegen 12.30 Uhr bedrohte ein 22-jähriger serbischer Staatsangehöriger seine 47-jährige Mutter mehrfach. Die Mutter wählte daraufhin den Polizeinotruf, so die Landespolizeidirektion Wien in einer aktuellen Aussendung.

Gewalt-Eskalation bei der Festnahme

Als die alarmierten Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt an der Einsatzadresse eintrafen, zeigte sich der junge Mann unkooperativ und aggressiv. „Nachdem er die Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt mit Schlägen und Tritten attackierte, konnte der Mann unter Anwendung erheblicher Körperkraft vorläufig festgenommen werden“, heißt es. Eine Beamtin erlitt Verletzungen an der Hand und konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Waffenverbot und zahlreiche Anzeigen

Der 22-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der schweren Körperverletzung, der versuchten schweren Körperverletzung sowie des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Zudem folgen Verwaltungsanzeigen wegen aggressiven Verhaltens, Anstandsverletzung und der Erregung ungebührlichen Lärms. Gegen den 22-Jährigen wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

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