11.700 Euro zurückgefordert: Wiener Mieterin scheitert vor Höchstgericht

Eine Wienerin wollte sich 11.700 Euro an Betriebskosten zurückholen und künftig keine mehr bezahlen. Der Streit mit Wiener Wohnen landete vor dem Obersten Gerichtshof. Dessen Entscheidung fiel allerdings anders aus als erhofft.

Wer zur Miete wohnt, kennt sie: die monatlichen Betriebskosten. Doch müssen tatsächlich alle verrechneten Kosten bezahlt werden? Genau diese Frage beschäftigte eine Frau aus Wien-Brigittenau. Die Gemeindebaumieterin wollte von Wiener Wohnen insgesamt 11.700 Euro zurückhaben. Außerdem verlangte sie, künftig von Betriebskosten und besonderen Aufwendungen befreit zu werden. Der Streit ging durch mehrere Instanzen und landete schließlich beim Obersten Gerichtshof (OGH). Für die Mieterin endete das Verfahren mit einer Niederlage.

Mieterin wollte 11.700 Euro zurück

Auslöser des Rechtsstreits war eine Formulierung im Mietvertrag. Die Frau vertrat die Ansicht, dass die Vereinbarung über die Betriebskosten nicht ausreichend verständlich sei. Ihre Argumentation: Wenn eine Vertragsklausel nicht klar erkennen lässt, welche Kosten ein Vermieter verrechnen darf, könnte sie unwirksam sein. In diesem Fall wären unter Umständen auch bereits bezahlte Beträge zurückzuerstatten. Die Wienerin forderte deshalb nicht nur die Rückzahlung von 11.700 Euro. Sie wollte auch erreichen, dass Wiener Wohnen künftig keine Betriebskosten und besonderen Aufwendungen mehr von ihr verlangen darf.

Frühere Gerichtsentscheidung machte Hoffnung

Hintergrund war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2025. Damals hatten die Richter festgestellt, dass bestimmte unklare Betriebskostenvereinbarungen in Mietverträgen unwirksam sein können. Das kann für betroffene Mieter weitreichende Folgen haben: Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen sie bereits geleistete Zahlungen zurückfordern. Die Mieterin aus der Brigittenau wollte sich auf diese Rechtsprechung berufen. Doch ihr Fall unterschied sich in einem entscheidenden Punkt.

OGH entscheidet zugunsten von Wiener Wohnen

Die Gerichte sahen die Betriebskostenvereinbarung im Mietvertrag der Frau als ausreichend verständlich an. Nach Ansicht der Richter gehe aus der Klausel klar hervor, welche Kosten Wiener Wohnen verrechnen darf. Entscheidend sei außerdem, dass für die betroffene Gemeindewohnung das Mietrechtsgesetz vollständig gilt. Die frühere Entscheidung aus dem Jahr 2025 lasse sich deshalb nicht einfach auf diesen Fall übertragen. Für die Mieterin war das bereits die dritte Niederlage: Nachdem sie in den ersten beiden Instanzen gescheitert war, blieb auch ihre außerordentliche Revision beim Obersten Gerichtshof erfolglos. Damit steht die Entscheidung zugunsten von Wiener Wohnen.