In Bettlade versteckt: Tatverdächtiger in Wien nach Monaten gefasst

Dem 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am 11. Mai gegen 13 Uhr einen Bekannten beim Abschluss eines Mobiltelefonvertrages begleitet und diesem nach dem Verlassen des Geschäftes das neu erworbene Handy im Wert von rund 1.000 Euro geraubt zu haben.

Entfremdung unbarer Zahlungsmittel

„Darüber hinaus wird gegen ihn wegen mehrerer Betrugs- und Erpressungsdelikte sowie der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel ermittelt. Zudem wurde er aufgrund nicht bezahlter Verwaltungsstrafen in Höhe von rund 12.000 Euro gesucht“, schildern die Beamten. Gegen den Mann besteht bereits ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für das Bundesgebiet.

Festnahme

Am 14. Oktober um 16:30 Uhr erfolgte schließlich die Festnahme in der Wohnung seiner Familie in Wien-Favoriten, wo er sich in einer Bettlade versteckt hatte. Die Festnahme basierte auf einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, über deren Weisung der Beschuldigte in eine Justizanstalt eingeliefert wurde. Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt.