Hund schlug Alarm: Einbrecher entwaffnen Wiener und flüchten mit Pistole

Ein 65-Jähriger überraschte zwei Einbrecher in seinem Haus. Als er sich den Tätern mit einer Waffe entgegenstellte, überwältigten sie ihn und raubten die Schusswaffe.

Am Donnerstagabend, dem 15. Oktober 2026, kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus im 23. Wiener Gemeindebezirk. Der 65-jährige Hausbewohner wurde durch das plötzliche Bellen seines Hundes aufgeschreckt und bemerkte zwei fremde Männer, die gerade in das Gebäude eindrangen. Der Mann holte eine rechtmäßig besessene Schusswaffe aus seinem Tresor.

Opfer verletzt und entwaffnet

Die Konfrontation nahm jedoch eine Wendung: „Den beiden Einbrechern gelang es jedoch, den Mann zu überwältigen, ihm die Waffe zu entreißen und anschließend damit in unbekannte Richtung zu flüchten“, so die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung. Der Hausbewohner erlitt bei dem Handgemenge eine Verletzung an der linken Hand. Aus Angst, die Einbrecher könnten zurückkehren, flüchtete der verletzte Mann in den Keller und wählte von dort den Notruf.

Fahndung mit Diensthunden verläuft negativ

„Die eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen unter Beteiligung der Polizeidiensthundeeinheiten Wien und Niederösterreich verliefen negativ. Der Verletzte wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht“, so weiter. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.