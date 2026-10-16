Trauer: Österreichs Bildhauer-Pionier Franz Xaver Ölzant verstorben

Österreich verliert eine der prägendsten Künstlerpersönlichkeiten der Nachkriegszeit: Der renommierte Bildhauer Franz Xaver Ölzant ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Mit seinen organisch entwickelten Skulpturen und monumentalen Werken im öffentlichen Raum prägte er die österreichische Bildhauerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

„Geprägt von einer eigenständigen Formensprache“

Tiefe Betroffenheit zeigt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Franz Xaver Ölzant zählt zu den prägenden Bildhauern der österreichischen Kunstgeschichte. Seine Skulpturen entfalten sich aus dem Inneren heraus in den Raum, wirken vegetabil, kraftvoll und zugleich fragil. Er schuf Arbeiten von großer Spannung und formaler Konsequenz.“

Von Oberzeiring an die Wiener Akademie

Der 1934 im steirischen Oberzeiring geborene Künstler studierte an der Hochschule für angewandte Kunst sowie an der Akademie der bildenden Künste in Wien. An letzterer gab er sein Wissen von 1986 bis 2001 als Professor an Generationen von angehenden Bildhauern weiter. Seine Arbeiten hinterließen auch im öffentlichen Raum prägende Spuren: Unvergessen sind seine monumentale Steinsäule am Biozentrum in der Wiener Althanstraße oder das Land-Art-Projekt „Perlenschnur“ im Waldviertel. Bereits 1980 wurde er mit dem renommierten Preis der Stadt Wien für Bildhauerei ausgezeichnet. „Wien verliert mit Franz Xaver Ölzant einen herausragenden Künstler. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Wegbegleitern“, so Kaup-Hasler abschließend.