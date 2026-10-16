Warnung vor gefährlichem U-Bahn-Trend: „Hört unbedingt auf damit!“

Ein riesiger Internet-Hype schwappt gerade auf Wien über: Dabei klebt Person A ihr Smartphone mit laufender Kamera an einen beliebigen U-Bahn-Waggon, bis es bei der nächsten Station von Person B abgeholt wird.

Der Trend mit den Smartphones auf U-Bahnen geht aktuell viral und findet mittlerweile auch in Wien zahlreiche Nachahmer. Das Konzept klingt simpel wie gewagt: Eine U-Bahn-Station auswählen, eine kurze Tanz-Performance aufs Parkett legen, das Handy mit Panzertape an einen Waggon kleben und im letzten Moment den Bahnsteig entlangsprinten. Während der Zug losrollt, nimmt die Kamera Skyline, Passanten und Architektur auf – immer in der Hoffnung, dass das Mobiltelefon die Fahrt bis zum nächsten Halt schadenfrei übersteht. Dort nimmt das Handy dann eine andere Person entgegen.

Wiener Linien warnen ausdrücklich vor neuem Trend

Die Wiener Linien sind von diesem Hype alles andere als erfreut. Eine Ansage in einem aktuellen Facebook-Post könnte deutlicher kaum sein: „Hört unbedingt auf damit“, fordert das Verkehrsunternehmen und appelliert, keine Handys an die Züge zu kleben. Das Verbot dient dem Schutz aller Fahrgäste und der eigenen Geräte. Die Botschaft an die Social-Media-Szene ist unmissverständlich: Die Öffi-Regeln gelten für jeden: Influencer-Bonus gibt es keinen.

Woher kommt dieser ganze Wirbel eigentlich?

Der virale Trend, Smartphones mit Klebeband an U-Bahnen zu befestigen, hat seinen Ursprung in der internationalen Content-Creator-Szene. Als treibende Kraft gilt der 22-jährige US-Influencer Oliver Muhl, der mit seinen Clips aus Metropolen wie New York und Paris bis zu 29 Millionen Klicks erreichte. Noch höhere Wellen schlug der indische Creator Nikhil Kochar, dessen Video aus Delhi auf Instagram sagenhafte 147 Millionen Aufrufe verzeichnete. Mittlerweile ist das Phänomen, meist unterlegt mit Dua Lipas Hit „Training Season“, auch in europäischen Städten angekommen, weshalb Betreiber wie die Wiener Linien bereits eindringlich vor dem gefährlichen Hype warnen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert