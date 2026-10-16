Airbnb und Booking: Diese neuen Regeln gelten ab 2027 in Wien

Wer in Wien seine Wohnung über Airbnb oder ähnliche Plattformen vermietet, muss sich auf neue Vorschriften einstellen. Ab 2027 soll eine Registrierung verpflichtend werden. Bei Verstößen drohen hohe Strafen.

Eine Wohnung für ein paar Tage an Touristen vermieten und damit Geld verdienen? In Wien soll das künftig strenger kontrolliert werden. Die Stadt plant neue Regeln für die kurzfristige Vermietung über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com. Ab 1. Jänner 2027 soll eine verpflichtende Registrierung eingeführt werden. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Die Entscheidung darüber soll bereits in der kommenden Woche fallen.

Ohne Registrierung keine Vermietung

Eine der wichtigsten geplanten Änderungen betrifft die Anmeldung von Ferienwohnungen. Künftig sollen Vermieter ihre Unterkünfte bei der Stadt registrieren müssen, bevor sie diese online anbieten. Dafür ist ein eigenes Kurzzeitvermietungsregister vorgesehen. Die zuständige Behörde soll zunächst prüfen, ob die Vermietung rechtlich zulässig ist. Erst danach erhalten die Anbieter eine Registrierungsnummer, die sie für ihre Inserate benötigen. Ohne gültige Registrierung soll eine Wohnung nicht mehr über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com angeboten werden dürfen. Nicht registrierte Angebote müssten von den Plattformen entfernt werden. Bei Verstößen sind Strafen von bis zu 50.000 Euro vorgesehen.

Diese Fristen müssen Vermieter beachten

Die neuen Bestimmungen sollen mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Allerdings ist eine Übergangsregelung geplant. Wer bereits eine Unterkunft zur Kurzzeitvermietung anbietet, soll bis Ende März 2027 Zeit für die Registrierung bekommen. Für neu angebotene Unterkünfte soll die Registrierung hingegen bereits ab Jahresbeginn verpflichtend sein. Ob die Vorschriften wie geplant umgesetzt werden, entscheidet sich kommende Woche. Am Dienstag, dem 20. Oktober, soll die Neuregelung zunächst im zuständigen Gemeinderatsausschuss behandelt und anschließend im Landtag beschlossen werden.

Mindestens 80 Prozent müssen Wohnraum bleiben

Die Stadt will außerdem verhindern, dass Wohnhäuser zunehmend in touristische Unterkünfte umgewandelt werden. Dafür ist eine weitere Vorgabe geplant: In den betroffenen Wohngebäuden sollen künftig mindestens 80 Prozent der Flächen weiterhin Wohnzwecken dienen. Hintergrund sind Fälle, in denen Wohnungen zu gewerblichen Beherbergungsstätten umgewidmet werden. Die Stadt sieht darin eine Möglichkeit, bestehende Beschränkungen für die Kurzzeitvermietung zu umgehen. Denn schon jetzt gilt in Wien grundsätzlich eine Grenze von 90 Tagen pro Kalenderjahr für die kurzfristige Vermietung von Wohnungen an Touristen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ausnahmen möglich. Mit den neuen Bestimmungen sollen solche Umwandlungen erschwert werden.

Bürgermeister Ludwig will Wohnraum schützen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bekräftigte die Pläne am Freitag bei einer Vorstandstagung der Wiener SPÖ. „Wir werden die Regeln verschärfen, es soll keine Umgehungsmöglichkeiten mehr geben“, erklärte Ludwig. Die Stadt begründet den Schritt mit dem Ziel, möglichst viele Wohnungen für dauerhaftes Wohnen zu erhalten. Zugleich soll verhindert werden, dass in Wohnhäusern immer mehr Feriengäste ein- und ausziehen, während die Zahl der dauerhaft dort lebenden Menschen abnimmt.

©Stadt Wien / Christian Jobst Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bekräftigte die Pläne am Freitag bei einer Vorstandstagung der Wiener SPÖ.

Apartmentvermieter üben Kritik

Nicht alle begrüßen die geplanten Verschärfungen. Der Verband der Apartmentvermieter (VDAV) spricht sich gegen die neuen Bestimmungen aus. Verbandssprecher Marcel Wegscheider kritisiert, dass die Kurzzeitvermietung für die angespannte Situation am Wiener Wohnungsmarkt verantwortlich gemacht werde. Er verweist darauf, dass es in Wien knapp eine Million Wohnungen gebe. Laut Daten von Inside Airbnb würden rund 3.800 gesamte Wohneinheiten häufig kurzfristig gebucht. Der Verband bezweifelt deshalb, dass die Einschränkungen einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Wohnungsprobleme leisten. Auch das Argument, Anbieter würden durch Umwidmungen Vorschriften umgehen, weist der VDAV zurück. Gewerbliche Beherbergungsstätten müssten bereits jetzt baurechtliche Auflagen erfüllen und entsprechend bewilligt werden. Der Verband fordert daher, die geplanten Änderungen nicht sofort zu beschließen, sondern zunächst einer Begutachtung zu unterziehen.

Entscheidung fällt nächste Woche

Für Vermieter von Ferienwohnungen könnte der 20. Oktober damit ein wichtiger Termin werden. Sollte der Wiener Landtag die geplanten Änderungen beschließen, gelten ab Jahresbeginn 2027 neue Registrierungspflichten und strengere Vorgaben für die Nutzung von Wohngebäuden. Für bereits angebotene Unterkünfte wäre noch eine Übergangsfrist bis Ende März vorgesehen.