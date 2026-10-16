Buslenker unter Drogeneinfluss kracht gegen Plakatwand: 2 Verletzte

Zu einem schweren Unfall mit einem öffentlichen Bus der Linie 72A ist es heute Morgen in Wien-Simmering gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Busfahrer soll unter Drogeneinfluss gestanden sein.

Wie die LPD Wien gegenüber 5 Minuten betont, ist es am heutigen Freitagmorgen, dem 16. Oktober 2026, gegen 06.00 Uhr Früh zu einem Unfall mit einem Bus der Linie 72A gekommen. Passiert ist das Unglück konkret auf der Heidequerstraße. Ein Bus der Linie 72A kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, rammte eine Plakatwand und kam schließlich auf einer Grünfläche zum Stillstand.

Buslenker und ein Fahrgast verletzt

Laut Polizei sind bei dem Vorfall der Buslenker selbst sowie ein Fahrgast leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Ein dort durchgeführter Bluttest zeigte, dass der Fahrer des öffentlichen Verkehrsmittels zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogeneinfluss stand. Um welche Substanz(en) es sich konkret handelt, wird derzeit noch ermittelt.