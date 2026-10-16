Wegen Bauarbeiten: Wiener Buslinie fährt bis 2027 nicht mehr wie gewohnt

Wer regelmäßig mit dem 80A unterwegs ist, muss sich bald umstellen. Ab 24. Oktober wird die Wiener Buslinie an Wochenenden und Feiertagen verkürzt. Die Einschränkungen sollen fast ein Jahr dauern.

Für viele Wiener gehört die Fahrt mit dem 80A zum Alltag. Doch schon bald müssen sich Fahrgäste auf eine Änderung einstellen, die nicht nur ein paar Tage dauern wird. Wegen Bauarbeiten der ÖBB an der S-Bahn-Stammstrecke wird die Buslinie ab Samstag, dem 24. Oktober 2026, teilweise anders geführt. Besonders betroffen sind Menschen, die am Wochenende oder an Feiertagen mit dem Bus unterwegs sind. Bis voraussichtlich September 2027 bleibt die gewohnte Verbindung eingeschränkt.

Bus fährt am Wochenende nicht mehr zum Praterstern

Die wichtigste Änderung betrifft die Strecke zwischen der Schlachthausgasse und dem Praterstern. Ab 24. Oktober fährt der 80A an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nur noch zwischen der Schlachthausgasse und der Franzensbrücke. Der bisherige Streckenabschnitt bis zum Praterstern entfällt an diesen Tagen vorübergehend. Wer am Wochenende zum Praterstern möchte, muss daher auf eine andere Verbindung ausweichen. Als Alternative steht die Straßenbahnlinie O zur Verfügung.

Unter der Woche bleibt die Verbindung bestehen

Für Fahrgäste, die den 80A von Montag bis Freitag nutzen, ändert sich weniger. An Werktagen fährt die Buslinie weiterhin bis zum Praterstern. Allerdings kommt es auch hier zu einer Anpassung der Streckenführung. Im Bereich des Pratersterns wird der Bus auf einem kurzen Abschnitt über die Hauptallee im Prater umgeleitet. Die Verbindung bleibt somit bestehen, die gewohnte Route wird aber teilweise verlassen.

Auch eine Haltestelle wird verlegt

Bereits einige Tage vor Beginn der größeren Einschränkungen gibt es eine weitere Änderung. Ab Dienstag, dem 20. Oktober, wird die Haltestelle Vivariumstraße verlegt. Fahrgäste finden sie künftig im Bereich Sportklubstraße/Vivariumstraße. Wer dort regelmäßig ein- oder aussteigt, sollte sich daher rechtzeitig auf den neuen Standort einstellen.