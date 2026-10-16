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/ ©Suzy Hazelwood/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt verschiedene Weckerl.
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Wien
16/10/2026
Falstaff-Voting

Sieger steht fest: Das ist Wiens beliebteste Bäckerei

Gute Bäckereien haben in Wien beinahe denselben Stellenwert wie traditionelle Kaffeehäuser. Vom knusprigen Semmerl über leckeres Roggenbrot bis hin zum frischen Kipferl am Morgen: Falstaff hat die beliebtesten Bäckereien gekürt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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Was eine herausragende Bäckerei wirklich ausmacht, spüren die Stammkundinnen und Stammkunden jeden Tag: Es ist das Zusammenspiel aus meisterhaftem Handwerk, frischer Vielfalt und bester Qualität. Es geht aber nicht nur ums Schmackhafte, sondern ebenso um Menschlichkeit. Der Genuss des ersten Kaffees, der von einem freundlichen Mitarbeiter zubereitet wurde, der Lieblingskuchen fürs Wochenende oder ein Brot, das tagelang saftig bleibt. Falstaff hat seine Community nach den absolut besten Lieblingsbäckereien Österreichs gefragt. Jetzt sind die Ergebnisse da.

Wiens Nummer 1 vom Vorjahr verteidigt seinen Titel

Platz 1 geht an Ströck! Als eine der wohl ikonischsten Bäckerei-Institutionen Wiens ist die Traditionsbäckerei aus dem Wiener Stadtbild kaum wegzudenken. Mit einem dicht gewobenen Netz an Filialen im gesamten Stadtgebiet sorgt das Familienunternehmen zuverlässig für den täglichen Genuss: Von knusprigem Brot und duftendem Gebäck bis hin zu nachhaltig produziertem Fairtrade-Kaffee. Aber Ströck kann weit mehr als nur meisterhafte Alltagsklassiker: Mit dem gehobenen Gastronomiekonzept „Ströck-Feierabend“ hat die Bäckerei echte Genuss-Hotspots geschaffen.

Das sind die Top 20 der beliebtesten Bäckereien in Wien:

  1. Ströck, mehrere Standorte
  2. Der Mann, mehrere Standorte
  3. Motto Brot, 1060
  4. Joseph Brot, mehrere Standorte
  5. Öfferl, mehrere Standorte
  6. Bäckerei Neumeister, 1180
  7. Bäckerei Arthur Grimm, 1010
  8. Bäckerei Felber, mehrere Standorte
  9. Bäckerei Gradwohl, mehrere Standorte
  10. Bäckerei Felzl, mehrere Standorte
  11. Parémi Boulangerie, 1010
  12. Bäckerei Wannenmacher, 1190
  13. Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte
  14. Bäckerei Szihn, mehrere Standorte
  15. Bäckerei Winkler, 1170
  16. Mel&Koffie, mehrere Standorte
  17. Meinklang Hofladen, 1050
  18. Lilla Soul Boulangerie, 1180
  19. Tho, 1020
  20. Jozes, 1170

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Ab und zu, aber leider schaffe ich es zeitlich nicht so oft
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Ich gehe nie zum Bäcker
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