Sieger steht fest: Das ist Wiens beliebteste Bäckerei

Gute Bäckereien haben in Wien beinahe denselben Stellenwert wie traditionelle Kaffeehäuser. Vom knusprigen Semmerl über leckeres Roggenbrot bis hin zum frischen Kipferl am Morgen: Falstaff hat die beliebtesten Bäckereien gekürt.

Was eine herausragende Bäckerei wirklich ausmacht, spüren die Stammkundinnen und Stammkunden jeden Tag: Es ist das Zusammenspiel aus meisterhaftem Handwerk, frischer Vielfalt und bester Qualität. Es geht aber nicht nur ums Schmackhafte, sondern ebenso um Menschlichkeit. Der Genuss des ersten Kaffees, der von einem freundlichen Mitarbeiter zubereitet wurde, der Lieblingskuchen fürs Wochenende oder ein Brot, das tagelang saftig bleibt. Falstaff hat seine Community nach den absolut besten Lieblingsbäckereien Österreichs gefragt. Jetzt sind die Ergebnisse da.

Wiens Nummer 1 vom Vorjahr verteidigt seinen Titel

Platz 1 geht an Ströck! Als eine der wohl ikonischsten Bäckerei-Institutionen Wiens ist die Traditionsbäckerei aus dem Wiener Stadtbild kaum wegzudenken. Mit einem dicht gewobenen Netz an Filialen im gesamten Stadtgebiet sorgt das Familienunternehmen zuverlässig für den täglichen Genuss: Von knusprigem Brot und duftendem Gebäck bis hin zu nachhaltig produziertem Fairtrade-Kaffee. Aber Ströck kann weit mehr als nur meisterhafte Alltagsklassiker: Mit dem gehobenen Gastronomiekonzept „Ströck-Feierabend“ hat die Bäckerei echte Genuss-Hotspots geschaffen.

Das sind die Top 20 der beliebtesten Bäckereien in Wien: Ströck, mehrere Standorte Der Mann, mehrere Standorte Motto Brot, 1060 Joseph Brot, mehrere Standorte Öfferl, mehrere Standorte Bäckerei Neumeister, 1180 Bäckerei Arthur Grimm, 1010 Bäckerei Felber, mehrere Standorte Bäckerei Gradwohl, mehrere Standorte Bäckerei Felzl, mehrere Standorte Parémi Boulangerie, 1010 Bäckerei Wannenmacher, 1190 Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte Bäckerei Szihn, mehrere Standorte Bäckerei Winkler, 1170 Mel&Koffie, mehrere Standorte Meinklang Hofladen, 1050 Lilla Soul Boulangerie, 1180 Tho, 1020 Jozes, 1170