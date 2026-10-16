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Bild auf 5min.at zeigt Demonstranten.
Auch in sechs anderen Bundeshauptstädten haben am Freitag Klima-Demozüge stattgefunden.
Wien
16/10/2026
Demonstration

„Fridays for Future“: Tausende bei Klimastreik in Wien

Unter dem Motto „Ohne Klimaschutz ist alles nix!“ rief Fridays for Future Österreich erneut zum weltweiten Klimastreik auf. In Wien folgten mehrere Tausend Menschen dem Aufruf und demonstrierten auf den Straßen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(235 Wörter)
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Neben Wien wurde in sechs weiteren Landeshauptstädten protestiert, um dem Ärger über die Klimakrise Luft zu machen. Einzig in Niederösterreich und im Burgenland fanden keine Demonstrationen statt. Der Wiener Marsch startete um 14.30 Uhr am Praterstern. Nach Angaben von FFF-Sprecherin Laila Kriechbaum beteiligten sich laut eigenen Schätzungen rund 10.000 Menschen. Der Protest mündete ab 17.00 Uhr in einer Abschlusskundgebung mit Live-Musik auf dem Maria-Theresien-Platz.

Bewegung fordert verbindliches Klimagesetz

Schon vorab machte „Fridays For Future“ auf die drängenden Probleme des Klimawandels aufmerksam: Von schlaflosen Nächten in überhitzten Räumen über Überlastungen im Gesundheitssystem und den Schulen bis hin zu Kollapsgefahren auf Baustellen und Dürreschäden auf den Feldern. Um dem entgegenzuwirken, fordert die Bewegung ein verbindliches Klimagesetz mit dem Ziel der Klimaneutralität 2040, einen vorgezogenen Klimafahrplan sowie das Ende aller neuen fossilen Großprojekte.

Auch WWF unterstützt Forderungen

Unterstützung kam auch vom WWF: Die Regierung müsse die Lebensgrundlagen sichern, statt zukünftige Krisen zu verfestigen, betonte WWF-Klimasprecherin Viktoria Auer. Investitionen in klimafreundliche Mobilität und Naturschutz machten das Land krisenfester, während fossile Energien die Kosten steigerten und die Abhängigkeit von Autokraten verstärkten. Jasmin Duregger von Greenpeace forderte parallel einen raschen Umstieg auf heimische, erneuerbare Energien. Nur so könne verhindert werden, dass Menschen im Winter zwischen Heizen und Essen wählen müssen, und Energie zugleich bezahlbar bleiben.

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