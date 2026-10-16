Betriebsrat warnt: Im AKH könnten ganze Abteilungen schließen

Alarmstufe Rot im AKH Wien: Geplante Budgetkürzungen der Bundesregierung bedrohen die medizinische Versorgung in Österreichs größtem Spital. Nach der Unileitung schlägt nun auch der Betriebsrat Alarm.

Das Sparpaket der Bundesregierung bedroht das AKH Wien. Der Betriebsrat warnt nun vor Einschnitten. Nach dem Rektorat der MedUni Wien schlägt nun auch der Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals Alarm: Das drohende Uni-Sparbudget könnte zu längeren Wartezeiten und sogar zur Schließung ganzer Abteilungen am AKH führen. Die Belegschaft wendet sich deshalb in einem offenen Brief an Finanzminister Finanzminister Marterbauer (ÖVP), Wissenschaftsministerin Holzleitner (SPÖ) und die Wiener Stadtpolitik.

Minus für MedUni belaufe sich auf insgesamt 14 Prozent

Ursache dafür sind die aktuellen Verhandlungen über das Universitätsbudget für den Zeitraum 2028 bis 2030. Laut Betriebsrat soll es von 16,5 auf 15,5 Milliarden Euro gekürzt werden. Zusätzlich müssten die Universitäten künftig jährlich rund 100 Millionen Euro für Gehälter im Ärzteteam aus eigener Tasche zahlen. In Kombination mit der Inflation belaufe sich das effektive Minus für die MedUni Wien damit auf rund 14 Prozent. Da rund 90 Prozent des Budgets auf Personalkosten entfallen, droht laut Betriebsrat der Abbau von etwa 200 Ärztinnen und Ärzten am AKH Wien sowie weiteren 500 Stellen in Vorklinik und Verwaltung.

Verschlechterungen für Patienten

Die Einschnitte dürften auch direkte Konsequenzen für Patientinnen und Patienten haben. Nach Einschätzung des Betriebsrats führt der Mangel an ärztlichem Personal zwangsläufig zu verringerten OPs, gestrichenen Ambulanzterminen und spürbar längeren Wartezeiten. Das birgt Risiken – insbesondere für Betroffene mit Krebserkrankungen, Herzleiden oder seltenen Diagnosen. Auch der 24-Stunden-Betrieb wäre gefährdet: Nacht-, Feiertags- und Bereitschaftsdienste drohen auszufallen, da sie rechtlich an eine ausreichende Personalfinanzierung gebunden sind.

Im Worst-Case-Szenario drohen ganze Abteilungs-Schließungen

Im Extremfall drohen dann nicht nur Betten- und Ambulanzsperren, sondern komplette Abteilungsschließungen. Das hätte gravierende Folgen für die gesamte Region: Da das AKH rund ein Drittel der medizinischen Versorgung im Großraum Wien abdeckt und viele Spezialbehandlungen exklusiv anbietet, würde eine Schließung die ohnehin überlasteten Spitäler und Praxen vollends überfordern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 20:56 Uhr aktualisiert