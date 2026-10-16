Wolken dämpfen am Samstag die Sonne in Wien

In Wien startet der Tag noch sonnig, bevor im Tagesverlauf immer mehr Wolken aufziehen. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf milde 17 Grad.

Der Tag startet in der Bundeshauptstadt zunächst noch mit Sonnenschein. Im Laufe des Vormittags ziehen allmählich dichtere Wolkenfelder auf. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne schließlich nur noch zeitweise. Der Wind weht den ganzen Tag über nur schwach, während es durchgehend trocken bleibt.

Temperaturen steigen auf 17 Grad

In den frühen Morgenstunden bewegen sich die Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft spürbar. „Am Nachmittag werden Tageshöchsttemperaturen um die 17 Grad erreicht“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.