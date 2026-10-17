Essen teilen kostet extra: Lokal verlangt zehn Euro zusätzlich

Wer sich in einem Wiener Café eine Speise teilen möchte, muss dafür zehn Euro zusätzlich bezahlen. Das Lokal begründet den Aufpreis mit dem zusätzlichen Aufwand.

Wer sich in einem Wiener Café eine Speise teilen möchte, muss dafür zehn Euro zusätzlich bezahlen. Das Lokal begründet den Aufpreis mit dem zusätzlichen Aufwand.

Wer sich in einem Wiener Café eine Speise teilen möchte, muss dafür zehn Euro zusätzlich bezahlen. Das Lokal begründet den Aufpreis mit dem zusätzlichen Aufwand.

Erst vor Kurzem sorgte ein Kärntner Café österreichweit für Diskussionen, weil bei Kartenzahlungen automatisch Trinkgeld verrechnet wurde. Wie 5 Minuten berichtete, löste diese Praxis zahlreiche Reaktionen aus. Während einige Gäste das Vorgehen kritisierten, wurde auch über die Bedeutung von Trinkgeld in der Gastronomie diskutiert. Nun sorgt eine weitere Form der Zusatzverrechnung in Wien für Aufsehen: Wer sich im Restaurant eine Speise teilt, soll dafür extra bezahlen.

Zehn Euro für eine geteilte Speise

Wie die Tageszeitung „Heute“ am Samstag, dem 17. Oktober, berichtet, verlangt ein traditionsreiches Wiener Café an der Ringstraße einen Aufpreis von zehn Euro, wenn sich zwei Gäste ein Gericht teilen möchten. Die zusätzliche Gebühr ist ausdrücklich auf der Speisekarte angeführt. Wer also beispielsweise ein Schnitzel zu zweit bestellen möchte, muss mit höheren Kosten rechnen.

Café erklärt den ungewöhnlichen Aufpreis

Doch weshalb kostet das Teilen einer Speise überhaupt extra? Auf Nachfrage von „Heute“ erklärt das Lokal, dass dadurch zusätzlicher Arbeitsaufwand in der Küche entstehe. Schließlich werde das Gericht nicht einfach mit einem zweiten Teller serviert, sondern aufgeteilt, einzeln angerichtet und anschließend separat präsentiert. Das Café begründet den Aufpreis damit, dass beide Gäste ein gleichwertiges kulinarisches Erlebnis erhalten sollen. Es handle sich demnach nicht bloß um eine Gebühr für zusätzliches Geschirr.

Auch das Gedeck kostet zusätzlich

Bei den zehn Euro bleibt es allerdings nicht. Wer am Abend in dem Wiener Café essen möchte, muss laut „Heute“ außerdem acht Euro pro Person für das Gedeck bezahlen. Dafür werden unter anderem Bio-Olivenöle, Sauerteig- und Erdäpfelbrot sowie französische Butter angeboten. Mittags ist das Gedeck um zwei Euro günstiger. Damit zeigt sich einmal mehr, dass beim Restaurantbesuch nicht nur der Preis eines Gerichts entscheidend ist. Denn je nach Lokal können auch zusätzliche Leistungen auf der Rechnung landen.