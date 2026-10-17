Wien: 20-Jähriger wollte kein Geld geben – dann schlugen sie zu

Ein 20-Jähriger wurde am Freitagabend im Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten von vier Unbekannten bedroht und attackiert. Die Täter flüchteten mit seiner Geldbörse, seinem Handy und seiner Kappe.

Vier unbekannte Täter überfielen am Freitagabend einen 20-Jährigen im Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Vier unbekannte Täter überfielen am Freitagabend einen 20-Jährigen im Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Am Freitagabend, dem 16. Oktober 2026, kam es im Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten zu einem Raub. Gegen 22.50 Uhr bedrohten vier bislang unbekannte Täter einen 20-jährigen Mann. Sie forderten ihn auf, sein Bargeld herauszugeben. Doch der junge Mann weigerte sich. Daraufhin gingen die Unbekannten auf ihn los.

Mit Beute geflüchtet

Laut Polizei attackierten die Angreifer den 20-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten. Anschließend raubten sie ihm seine Geldbörse, sein Mobiltelefon sowie seine Kappe. Mit der Beute flüchteten die vier Unbekannten in unbekannte Richtung. Der junge Mann erlitt bei dem Überfall eine Verletzung an der Schulter. Nach dem Vorfall kamen Passanten dem verletzten 20-Jährigen zu Hilfe und verständigten die Polizei. Der Mann lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst allerdings ab. Er gab an, selbstständig ein Spital aufsuchen zu wollen.

Täter auf der Flucht

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall eine Fahndung nach den vier Unbekannten ein. Diese verlief jedoch ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt.