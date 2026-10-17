Wiener öffnet Wohnungstür für „Besuch“: Plötzlich hat er Messer im Gesicht

Schockierender Überfall in Wien: Zwei maskierte Männer drangen in die Wohnung eines 48-Jährigen ein, bedrohten ihn mit dem Umbringen und flüchteten mit wertvoller Beute. Das Opfer wurde teilweise schwer verletzt.

Am Donnerstagabend, dem 15. Oktober 2026, kam es in Wien-Leopoldstadt zu einem schweren Raubüberfall. Gegen 23.30 Uhr wurde ein 48-jähriger Mann unter einem Vorwand dazu gebracht, seine Wohnungstür zu öffnen. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Besuch wirkte, entwickelte sich innerhalb weniger Augenblicke zu einem brutalen Überfall.

Täter drohten mit dem Umbringen

Kaum hatte der Bewohner die Tür geöffnet, drangen zwei maskierte Männer gewaltsam in seine Wohnung ein. Sie überwältigten den 48-Jährigen und bedrohten ihn mit einem Klappmesser. Dabei drohten sie laut Polizei sogar damit, ihn umzubringen. Damit der Mann keine Hilfe verständigen konnte, nahmen ihm die Täter sein Mobiltelefon ab. Anschließend durchsuchten sie die gesamte Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen.

Wertvolle Münzsammlung gestohlen

Die beiden Täter erbeuteten unter anderem eine wertvolle Münzsammlung und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Dem verletzten Bewohner gelang es wenig später, mit einem zweiten Mobiltelefon den Notruf zu wählen. Bei dem Überfall erlitt der 48-Jährige teilweise schwere Verletzungen im Gesicht sowie an einem Fuß. Er wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt

Die Ermittlungen hat mittlerweile das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, übernommen. Von den beiden maskierten Tätern fehlt derzeit jede Spur.