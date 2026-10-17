Gestohlenes E-Bike aus Niederösterreich führt zu unerwartetem Fund in Wien

Nach einem E-Bike-Diebstahl stieß die Polizei in Wien auf ein Lager mit zehn gestohlenen Rädern. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und angezeigt.

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes in Niederösterreich haben Polizisten in einer Wiener Wohnung ein Lager mit mutmaßlich gestohlenen Rädern entdeckt. Ein 62-jähriger Mann aus Bad Vöslau hatte sein in der Nacht auf Freitag gestohlenes E-Bike mithilfe eines Ortungssystems im 12. Wiener Gemeindebezirk lokalisiert.

Mehrere Gefährte entdeckt

In einem leerstehenden Mehrparteienhaus stießen die nach Meidling gerufenen Einsatzkräfte auf insgesamt zehn mutmaßlich gestohlene Fahrräder und E-Bikes sowie zahlreiche Ersatzteile und Werkzeug. Vor Ort trafen die Beamten einen 23-jährigen Slowaken und einen 50-jährigen Tschechen an. Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.

Drei Bikes inzwischen übergeben

Drei der sichergestellten Zweiräder, darunter das Fahrzeug des 62-Jährigen, konnten ihren rechtmäßigen Besitzern bereits übergeben werden. Die Ermittlungen dauern an.