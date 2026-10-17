Von Opfer geschnappt: Damit hatte Einbrecher nicht gerechnet

Damit hatte ein mutmaßlicher Einbrecher wohl nicht gerechnet: Als ihn ein 31-Jähriger in einem Lagerraum in Wien überraschte, verhinderte dieser kurzerhand seine Flucht.

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 16. Oktober 2026, in Wien-Josefstadt. Gegen 13.40 Uhr bemerkte der 31-jährige Mieter eines Lagerraums einen mutmaßlichen Einbrecher in seinen Räumlichkeiten. Anstatt den Verdächtigen entkommen zu lassen, reagierte der Wiener geistesgegenwärtig: Er sperrte den Mann im Lagerraum ein und verständigte umgehend die Polizei.

Durch Fenster in Lagerraum gelangt

Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt eintrafen, befand sich der Tatverdächtige noch immer in den Räumlichkeiten. Die Polizisten nahmen den 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann zuvor durch ein Fenster in den Lagerraum gelangt sein. Wie die Polizei außerdem mitteilte, besteht gegen den 44-Jährigen ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich.

Auch NS-Symbole entdeckt

Doch damit nicht genug: Der Festgenommene steht außerdem im Verdacht, während des Einbruchs nationalsozialistische Symbole und Parolen mit Graffiti an den Wänden des Lagerraums angebracht zu haben. Der Mann wurde deshalb wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Sachbeschädigung sowie nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

Verdächtiger in Justizanstalt gebracht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 44-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen.