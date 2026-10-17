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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und einen notarzt.
Ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Wien
17/10/2026
Unfall

Zusammenstoß mit Auto: Bub (12) von E-Scooter geschleudert

Schwerer Verkehrsunfall in Wien: Ein zwölfjähriger Bub wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto von seinem E-Scooter geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Am Freitagmorgen, dem 16. Oktober 2026, kam es gegen 7.30 Uhr in Wien-Donaustadt zu einem schweren Verkehrsunfall. In der Langobardenstraße im 22. Bezirk kollidierten ein Pkw und ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer. Der Zusammenstoß hatte für den Buben schwerwiegende Folgen.

Zwölfjähriger erlitt Oberschenkelbruch

Durch die Kollision wurde der Zwölfjährige von seinem E-Scooter geschleudert. Dabei erlitt er eine Oberschenkelfraktur und wurde schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung an der Unfallstelle. Anschließend wurde der Bub zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Der Lenker des Pkw und sein Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen am Unfallort übernommen.

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