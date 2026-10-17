Zusammenstoß mit Auto: Bub (12) von E-Scooter geschleudert

Schwerer Verkehrsunfall in Wien: Ein zwölfjähriger Bub wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto von seinem E-Scooter geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagmorgen, dem 16. Oktober 2026, kam es gegen 7.30 Uhr in Wien-Donaustadt zu einem schweren Verkehrsunfall. In der Langobardenstraße im 22. Bezirk kollidierten ein Pkw und ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer. Der Zusammenstoß hatte für den Buben schwerwiegende Folgen.

Zwölfjähriger erlitt Oberschenkelbruch

Durch die Kollision wurde der Zwölfjährige von seinem E-Scooter geschleudert. Dabei erlitt er eine Oberschenkelfraktur und wurde schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung an der Unfallstelle. Anschließend wurde der Bub zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Der Lenker des Pkw und sein Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen am Unfallort übernommen.