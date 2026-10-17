Erster Mormonentempel Österreichs entsteht in Wien

Erstmals wird es in Österreich auch einen Tempel für die rund 4.700 Mitglieder der so genannten „Kirche Jesu Christi der letzten Tage“ geben. So wollen die Mormonen offiziell genannt werden. Für diesen hat am Samstag, 17. Oktober 2026, der Spatenstich stattgefunden. Die Religionsgemeinschaft hat ihre Ursprünge in den USA und ist hierzulande seit über 70 Jahren anerkannt. Bereits im Jahr 2021 hat man den Bau des Tempels angekündigt, nun soll dieser in der Silbergasse auch tatsächlich Realität werden. Die Eröffnung ist in drei Jahren geplant, dann müssen Gläubige auch nicht mehr bis nach Frankfurt (Deutschland) für einen Tempelbesuch fahren – und etwa, um kirchlich heiraten zu können.