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auf dem bild von 5min.at sieht man das wetter in wien.
Das Wetter wird am Sonntag in Wien dem Namen des Tages absolut gerecht.
Wien
17/10/2026
Sonniger Tag

Nach Nebel-Start: Wiener Sonntag wird seinem Namen gerecht

Bei Temperaturen von bis zu 18 Grad wird Wien am Sonntag einen sonnigen Herbsttag genießen können. Lediglich in der Früh könnte es bezirksweise noch neblig sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Bezirksweise starten die Wiener am Sonntag, 18. Oktober, mit Nebel in den Tag. Aber: „Bereits am Vormittag dürfte sich dieser aber auflösen und dann folgt ein sonniger Herbsttag, mit meist nur dünnen, hohen Wolkenfasern“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Bei schwachem Wind liegen die Frühtemperaturen bei um die neun Grad, die Tageshöchstwerte steigen auf um die 18 Grad an, so die Meteorologen abschließend.

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