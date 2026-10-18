Öffi-Fahrgäste aufgepasst: Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten der ÖBB an der S-Bahn-Stammstrecke fährt die Buslinie 80A ab Ende Oktober auf einer geänderten Route.

Wegen Bauarbeiten der ÖBB an der S-Bahn-Stammstrecke im 2. Bezirk kommt es zu temporären Änderungen bei der Buslinie 80A.

Wegen Bauarbeiten der ÖBB an der S-Bahn-Stammstrecke im 2. Bezirk kommt es zu temporären Änderungen bei der Buslinie 80A.

Die Modernisierungsarbeiten der ÖBB im 2. Wiener Gemeindebezirk wirken sich direkt auf den Busverkehr der Wiener Linien aus. Ab dem 24. Oktober 2026 bis voraussichtlich September 2027 verkürzt sich die Strecke des 80A an Samstagen, Sonn- und Feiertagen deutlich: An diesen Tagen verkehrt der Bus ausschließlich im Abschnitt zwischen der Schlachthausgasse und der Franzensbrücke.

Andere Führung unter der Woche und verlegte Haltestelle

Von Montag bis Freitag bleibt die Verbindung bis zum Praterstern zwar aufrecht, allerdings muss der 80A im Bereich des Pratersterns kurzfristig über die Hauptallee im Prater ausweichen. Zusätzlich müssen Fahrgäste schon ein paar Tage früher eine Änderung beachten: Bereits ab dem 20. Oktober wird die Haltestelle „Vivariumstraße“ aufgelassen und stattdessen interimistisch in den Bereich Sportklubstraße/Vivariumstraße verlegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 08:25 Uhr aktualisiert